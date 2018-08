La prestigiosa revista The Lancet ha publicado una investigación que ofrece un preocupante panorama global sobre el consumo de alcohol. Cada año se producen en el mundo dos millones ochocientos mil fallecimientos por causas directamente atribuibles al alcohol. Su consumo ocupa el séptimo lugar en la lista de principales factores de riesgo de muerte prematura y enfermedad; el riesgo más importante si tenemos solo en cuenta a la población de entre 15 y 49 años.

España no sale muy bien parada en el estudio. En nuestro país mueren 37.000 personas al año por culpa del alcohol. Sabemos la incidencia que tiene especialmente entre los jóvenes, que cada vez acceden antes al consumo, y el problema agravado que supone el hecho de que en España el alcohol forme parte habitual de costumbres sociales muy arraigadas. Pero, como se subraya en la investigación, lejos de ser una disculpa, esta circunstancia debe tenernos aún más alerta para tomarnos muy en serio la educación en asuntos como el ocio sano y saludable, y no caer en la tentación de zanjar el tema con tópicos del tipo que consumir solo un poco no es malo, o que no hay que dramatizar porque es lo normal y lo que se espera, sobre todo a ciertas edades.

Los resultados del estudio muestran la necesidad de revisar las políticas de control del alcohol. Sus conclusiones son muy claras: el alcohol es un problema de salud global colosal. Por eso reclama medidas similares a las que se han tomado por ejemplo con respecto al tabaquismo, para hacer frente a esta realidad antes de que sea demasiado tarde.