Enzo Zidane regresa España para jugar en el Rayo Majadahonda

El Rayo Majadahonda ha anunciado la incorporación como cedido por una temporada del centrocampista de veintitrés años Enzo Zidane, quien llega procedente del FC Lausanne suizo.

De esta manera el hijo mayor de Zinedine Zidane, exentrenador y exjugador del Real Madrid, regresa al fútbol español tras marcharse a su actual club después de empezar el pasado curso formando parte de la plantilla del Alavés.

Con el conjunto vasco disputó cuatro encuentros, dos ligueros y dos de la Copa del Rey. Previamente había pasado por el Real Madrid Castilla, siendo capitán del filial blanco y llegando incluso a debutar con el primer equipo en la cita copera durante un encuentro frente a la Cultural Leonesa en la campaña 2016-2017.

"Todas las partes han hecho un gran esfuerzo para lograr el acuerdo de cesión por un año, especialmente la parcela deportiva, si bien la intervención del entrenador de la primera plantilla Antonio Iriondo ha sido definitiva para convencer al jugador de la importancia que puede tener en el equipo y del crecimiento profesional que puede suponerle esta temporada en LaLiga 123", explicó también la entidad en su comunicado.

El lateral derecho Kevin Vázquez ha renovado este sábado su contrato con el Celta de Vigo hasta el año 2023, informa el club. Vázquez dio el salto este verano al primer equipo tras jugar las últimas campañas con el filial, con el que disputó las últimas dos fases de ascenso a Segunda División.

El Celta de Vigo no llevará a la pretemporada a Jonny, Radoja y Sergi Gómez por no renovar sus contratos que finalizan el próximo 30 de junio de 2019. Los dos defensas no trabajarán a las órdenes del Turco Mohammed y se les ha comunicado que se busquen equipo al igual que al centrocampista serbio.