Simeone: "Quiero lo mejor para Filipe, pero también para el equipo"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este viernes que habla "diariamente" con Filipe Luis, remarcó el "cariño y el afecto" hacia él en estos siete años juntos y expuso que quiere "lo mejor para él, pero también para el equipo", al tiempo que apuntó que "siempre" busca "el bien del club".

La continuidad o no del lateral brasileño, con una oferta del París Saint-Germain, ha alterado la tranquilidad con la que avistaba el equipo el fin del cierre del plazo de fichajes del próximo 31 de agosto, ya con la plantilla aparentemente completa hasta que Filipe transmitió la posibilidad de su salida rumbo al club parisino.

"Con Filipe hablamos diariamente. Todo lo que él tenía para comentarme y para decirme me lo dijo y todo lo que yo entiendo y tenía que decirle se lo dije. Hacia fuera no tengo nada que comentar. Lo que sí me interesa mañana es sacar el mejor rendimiento al partido y a los jugadores que tenemos. Y Filipe está dentro de la convocatoria. Buscaremos siempre pensar en el bien del equipo, como lo hemos hecho desde que llegamos", explicó en rueda de prensa.

"Después de siete años de todo el afecto y el cariño que hemos demostrado sobre Filipe Luis no hace falta ir comentando lo que sentimos. Él lo tiene claro, yo lo tengo claro, es un jugador importantísimo y quiero lo mejor para él, pero también quiero lo mejor para el equipo; no tengo ninguna duda de eso", recalcó.

En ese sentido, ante una posible marcha del lateral, Simeone expresó que "no" se pone "en estos momentos a analizar" la situación de buscar una alternativa en el mercado de fichajes. "Él me contó todo lo que él siente, lo que vive, lo que le está pasando y yo le dije todo lo que creo. Después veremos cómo se termina resolviendo esa situación. Lo que sí necesitamos, o mejor dicho yo busco, es el bien del club. Eso seguro", insistió en el Wanda Metropolitano.

Filipe Luis es uno de los cuatro futbolistas que permanece desde el primer día de la era Simeone, aunque con una interrupción del año que jugó en el Chelsea, en la campaña 2014-15. Desde el debut del 7 de enero de 2012 en Málaga a ahora se mantienen en el club rojiblanco él, Diego Godín, Koke Resurrección y Juanfran Torres.

"Siempre es importante tener futbolistas que interpreten bien lo que necesita el club y sobre todo lo que necesita el equipo. A partir de tener un buen grupo, nosotros siempre hemos podido naturalmente y fácilmente formar el equipo y esto sigue siendo de la misma manera", repasó Simeone.

"Es verdad que han salido jugadores importantes, sobre todo como Fernando Torres o Gabi, que tenían mucha influencia en el vestuario, pero el paso adelante de los nuevos que están incorporados a la capitanía o a la cercanía de ella o al liderazgo del vestuario, como Costa, Saúl, Griezmann, Juanfran, tendrán que hacer un paso adelante y seguir manteniendo lo que hemos construido hace años", apuntó.

"A más futbolistas que sepan lo que necesita el grupo se transmite mejor a los que vienen y los que vienen mirándolos a los que llevan más años les genera el camino", continuó Simeone, preguntado luego por si gestionar una plantilla tan competitiva es lo más difícil que encara en una temporada como la actual.

"Lo más complicado es el partido de mañana que tenemos que ganar y que tenemos que resolverlo para el lado donde nosotros creemos que podemos hacer daño al Rayo Vallecano", respondió el técnico, que anunció después que habrá oportunidades para todos en este curso.

"Está claro que no somos muchos futbolistas. Somos 18 profesionales de campo más los porteros. Hoy Vitolo está lesionado, ya somos 17. Quiere decir que jugar van a jugar todos, van a tener sus posibilidades, sus minutos y está claro que como siempre lo he dicho desde que llegué en el fútbol lo importante es la calidad de minutos no la cantidad de minutos", afirmó antes de poner ejemplos.

"Thomas entró contra el Real Madrid diez o doce minutos, robó la pelota clave, se la pasó a Saúl y vino el gol. ¿Entonces, qué es tan importante haber jugado esos 15 minutos bien o los otros 70 anteriores mal? Prefiero futbolistas que sepan que la calidad de minutos hace la diferencia y esperamos seguir manteniéndolo", dijo.

También habló de Koke Resurrección y la competencia en el centro del campo: "Es de los futbolistas 'polifuncionales' que tenemos. Puede hacerlo como tercer delantero por la izquierda, como lo ha hecho en un montón de oportunidades con nosotros. Hemos generado en Koke un futbolista que nos da amplitud de posibilidades".

"Tácticamente es de los mejores que tenemos. Si tiene que hacerlo por la izquierda lo hará, si tiene que hacerlo por adentro es el lugar donde ha convivido mucho más tiempo antes de estar con nosotros. Está claro que todos los partidos no son iguales, que la competencia con Rodrigo y Thomas en medio ha crecido enormemente, con la presencia de este Correa, que es jugador de selección, y de Lemar, que nos está dando características diferentes a las que tienen sus compañeros", añadió.

"Está claro que tenemos más dificultades para elegir porque son buenos con distintas características. Ojalá pueda elegir lo que mejor convenga para cada partido, que es lo que el club quiere", declaró.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que "siempre" estará "de parte de los futbolistas", que han expresado su intención de ir hasta el final si se juega un partido de LaLiga Santander en Estados Unidos, y apuntó que "ojalá" los jugadores "sean escuchados" y haya "diálogo".

"Siempre estaré de parte de los futbolistas, porque fui futbolista no hace mucho y entiendo las necesidades que ellos tienen y son un vocero de todo lo que ellos perciben y leen desde el juego. Ojalá sean escuchados. Creo que con el diálogo se puede crecer, más allá de que la importancia económica ha crecido", valoró.

"Creo que a partir de diálogos, de conversaciones y escuchando también las partes que son determinantes en este juego, que son los futbolistas, está claro que todo se puede acercar a lo que mejor venga para todos, que es lo que se busca", añadió el técnico, que antes eludió pronunciarse sobre el partido que prevé LaLiga Santander en Estados Unidos durante la actual temporada.

"Sinceramente, oficial no hay absolutamente nada. Son muchas conjeturas, habladurías, discusiones... Pero concreto no hay nada en estos momentos. No me voy a detener a opinar de algo que puede ser hoy, mañana o dentro de dos años, así que dejemos trabajar a la gente que es apta para esto y que pueda como siempre elegir lo mejor para la Liga española", explicó.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este viernes a todos sus jugadores disponibles, 19, para el partido de este sábado con el Rayo Vallecano, con la presencia de Filipe Luis, pretendido por el París Saint-Germain, la vuelta de Lucas Hernández y la baja de Víctor Machín, 'Vitolo'.

El lateral brasileño, titular el pasado lunes frente al Valencia en Mestalla, se mantiene en la citación del técnico argentino, mientras se define su futuro a una semana del cierre del plazo del mercado de fichajes, el viernes 31 de agosto a las 23.59 horas.

En la lista es baja Vitolo, por un esguince de grado II en la rodilla izquierda, sufrida en el tramo final del choque del pasado lunes frente al Valencia, en el que cumplió un partido de sanción que arrastraba desde la pasada temporada Lucas Hernández, que regresa a la convocatoria para el encuentro de este sábado.

Además de Lucas y Filipe, Simeone citó a 17 jugadores más: los porteros Jan Oblak y Antonio Adán; los defensas Juanfran Torres, Santiago Arias, Stefan Savic, José María Giménez y Diego Godín; los centrocampistas Gelson Martins, Koke Resurrección, Rodri Hernández, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Thomas Lemar; y los delanteros Diego Costa, Antoine Griezmann, Nikola Kalinic y Ángel Correa.