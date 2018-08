Valverde: "De entrada suena extraño jugar fuera, pero también sonaba extraño jugar una Supercopa fuera"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, advirtió sobre el peligro de debutar este sábado ante el Alavés, del que recordó que ha sido "el último equipo" que ha ganado en Liga en el Camp Nou.

Fue el 10 de septiembre de 2016 (1-2), en el regreso de los vascos a Primera. Pero el curso pasado, el conjunto alavesista, aunque perdió, también puso en apuros a los azulgranas, que tuvieron que remontar el tanto visitante inicial para llevarse el encuentro (2-1).

"Suponemos que será un partido parecido al de la temporada pasada. Es un equipo que generalmente suele hacer buenos partidos en el Camp Nou, el último que ha ganado aquí. Desde que llegó Abelardo, se mantiene fieles a un estilo, que les ha dado mucho éxito, y lo que le hemos visto en pretemporada va un poco por ahí", argumentó Valverde antes del entrenamiento de este viernes.

El partido será especial para el delantero Munir el Haddadi, que la pasada campaña jugó cedido en el Alavés y ésta ha vuelto la disciplina azulgrana, donde parece que le ha ganado la partida a Paco Alcácer como '9' suplente.

"¿En quién confío más de los dos? Se verá durante la temporada. Dependerá del rendimiento de cada uno. Es sencillo", comentó Valverde al respecto.

Otro nombre propio del duelo será el de Gerard Piqué, que ayer jueves no se entrenó y, con permiso del club, viajó a Orlando, para asistir a la votación de la asamblea de la Federación Internacional de Tenis (ITF), que aprobó la propuesta de reforma de la Copa Davis planteada por Kosmos, la empresa propiedad del defensa azulgrana.

"Piqué estará entrenando esta tarde con nosotros y vamos a ver como está. Pero que haya viajado no significa nada. Cualquier jugador se puede quedar aquí y no sabemos lo que está haciendo. Lo importante es que esté bien", comentó sobre las opciones del catalán de entrar en el once.

Con los fichajes de Arthur, Lenglet, Arturo Vidal y Malcom, Valverde dijo "estar satisfecho con el equipo" que tiene, pero no se atrevió a asegurar que se trata de la mejor plantilla que jamás ha entrenado.

"No me gusta comparar... Tengo unos jugadores extraordinarios y de lo que se trata es de sacarles el mejor rendimiento", apuntó el preparador del conjunto catalán, quien dejó entrever que probablemente Rafinha ya no salga en este mercado estival.

Preguntado por la supuesta mala relación del centrocampista francés Paul Pogba y el entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, Valverde dio la callada por respuesta.

"No nos metemos en discusiones de otros equipos ni en jugadores de otros clubes. Él está en otro club y no hablamos de ello", aseveró.

Ante el Alavés, el campeón iniciará la defensa del título que, según el técnico extremeño, vuelve a ser el objetivo principal de su equipo: "Claro que no priorizamos la 'Champions'. El camino que tenemos para ganar la Liga de Campeones es ganar la Liga. Si eres el mejor durante todo un año es más sencillo conseguir tus objetivos".

Sobre la decisión de LaLiga de disputar una jornada de esta temporada en Estados Unidos -o Barça o Madrid serán uno de los dos equipos que crucen el charco- Valverde se mostró escéptico.

"De entrada, a todos nos suena extraño, pero también nos sonaba extraño jugar la Supercopa en el extranjero y lo hemos hecho. El mundo del fútbol está cambiando, pero ya veremos si acaba siendo algo más que una intención", finalizó.