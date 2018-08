Lopetegui: "No voy a decir quien juega hasta mañana. Ya lo tenemos decidido"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, no desveló si Montilivi será el escenario del cambio en la titularidad en portería con Keylor Navas cediendo el testigo a Thibaut Courtois, y a la espera de la salida cedido de Lunin, confirmó que Luca Zidane jugará con el Castilla.

"No voy a decir quien juega hasta mañana. Ya lo tenemos decidido", aseguró sin dar pistas en rueda de prensa antes de admitir que no hay una estrategia marcada para toda la temporada con Keylor y Courtois. "No tenemos definido lo que va a pasar".

"Tenemos muy buenos porteros, soluciones, alguno ha llegado un poco más tarde pero va cogiendo el sitio y el ritmo. Nos toca decidir y cualquier decisión será buena. Luego llegará la Champions con partidos miércoles-domingo y habrá otro tipo de soluciones, pero de momento solo pensamos en Girona".

Su experiencia como portero será importante para manejar la situación. "Es un puesto peculiar y bonito. La decisión que tomemos mañana o en cualquier partido, la gestionaremos como sintamos con el que juega y el que no. Es un apartado en el que estoy tranquilo porque cualquier decisión que tomemos va a ser buena para el equipo".

El técnico madridista confirmó que Luca Zidane, que no entrenó este sábado con el primer equipo, formará parte del equipo filial esta temporada. "Luca lo más seguro es que esté con el Castilla y que tenga la oportunidad de jugar cada domingo con ellos".

Julen Lopetegui se posicionó en contra de la iniciativa de LaLiga de disputar partidos de la competición en Estados Unidos, y se alineó con AFE y los futbolistas al afirmar que "tienen argumentos y razones para pensar lo que piensan enérgicamente".

Con claridad expresó su opinión Lopetegui sobre el pulso abierto entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tras anunciarse que un partido de esta edición se disputaría en Estados Unidos, lo que provocó la amenaza de huelga de los jugadores.

"Sin estar muy avezado porque estamos a otras cosas, por lo que me ha llegado estoy alineado absolutamente con los jugadores. Tienen argumentos y razones para pensar lo que piensan enérgicamente. Yo no lo veo (jugar en Estados Unidos), pero es una opinión mía. Los que tienen que decidir lo harán, pero yo estoy alienado con el sentir de los jugadores", manifestó.

El brasileño Vinicius no saldrá cedido a ningún equipo esta temporada y jugará entre el Real Madrid y el Castilla, confirmó el técnico Julen Lopetegui, que aseguró que al joven jugador "hay que darle tiempo de cocción".

"Vinicius es un jugador de la plantilla, un chaval muy joven que entrena día a día con nosotros y cuando venga tendrá opciones de jugar pero si no es convocado tendrá oportunidad de jugar con el Castilla", desveló Lopetegui sobre la situación de Vinicius a sus 18 años en su primer año en el Real Madrid.

"Es un chaval muy joven que acaba de aterrizar en el fútbol europeo, tiene muchas ganas de aprender y lo va a hacer bien pero hay que darle el tiempo de cocción que necesita cualquier jugador. Lo está cogiendo entrenando con nosotros y rodeado de jugadores de máximo nivel", manifestó.

El canterano Sergio Reguilón tendrá ficha del primer equipo y es el elegido para cubrir el hueco dejado por Theo Hernández tras su marcha a la Real Sociedad, como confirmó Julen Lopetegui, que no cuenta con el portugués Fabio Coentrao que deberá abandonar el club en los próximos días.

Reguilón se ganó la confianza del cuerpo técnico del primer equipo gracias a sus actuaciones en los partidos de pretemporada y el nivel mostrado en cada entrenamiento. No saldrá cedido y será jugador a todos los efectos de la primera plantilla madridista. Lo confirmó el propio Lopetegui en su comparecencia en rueda de prensa.

"Reguilón va a ser jugador de la primera plantilla, se queda con nosotros y es el lateral izquierdo elegido. Un chico de la cantera que ha trabajado fenomenal, nos encanta y aporta mucha ilusión y energía", aseguró.

El técnico madridista no respondió la parte de la pregunta sobre Coentrao, pero indirectamente lo hizo al confirmar a Reguilón en el primer equipo como suplente natural de Marcelo, por lo que cerró la puerta al portugués que tiene hasta el 31 de agosto para buscar una salida del Real Madrid.