Fran Beltrán: "De la renovación del Rayo no quiero hablar, lo dejé en manos de mis agentes"

El jugador de la selección sub19 Fran Beltrán eludió esta lunes, en su presentación como nuevo jugador del Celta de Vigo, la polémica con su anterior club, el Rayo Vallecano, y subrayó que su llegada al equipo grande supone un "avance grande" en su carrera deportiva.

"Para mí es un avance muy grande, espero devolverle en el terreno del juego toda la confianza que el Celta me ha dado. He elegido este club por muchos factores pero el principal es su forma de trabajar con los jugadores", indicó el centrocampista, que firmó un contrato hasta el 2023.

Beltrán, que el pasado sábado ya debutó con la camiseta celeste en el amistoso contra el Fulham, considera que el club vigués es "el ideal" para seguir creciendo como futbolista porque "es muy familiar".

Su fichaje por el Celta provocó un nuevo distanciamiento - el primero había sido en el 2016 tras la marcha de Felipe Miñambres a Vigo- entre el Rayo Vallecano y el conjunto gallego, ya que fue el propio jugador quien depositó en la sede de la Liga los ocho millones de euros de su cláusula de rescisión.

"Al Rayo solo darle las gracias por estos años, por ayudarme a llegar al fútbol profesional", indicó el jugador, quien no quiso confirmar si el Rayo le ofreció la renovación: "De ese tema no quiero hablar, eso lo dejé en manos de mis agentes y yo me limitaba a jugar".

Beltrán reconoció que estos primeros días le han servido para darse cuenta del salto "de intensidad" que hay entre la Segunda y la Primera División, aunque también se mostró "convencido" de que se adaptará "muy rápido" a esa exigencia.

"Creo que pueda aportar muchas ganas, ilusión, trabajo y humildad. Puedo aportarle muchas cosas que a lo mejor el Celta ya tiene, pero si todos ponemos nuestro granito de arena conseguiremos que este club sea más grande", sentenció