Kepa decidirá si se va al Chelsea o no en las próximas 24 horas

Continúa la cuenta atrás. El Chelsea sigue buscando sustituto para Courtois, porque hasta que no lo encuentre, el belga no irá al Real Madrid como viene informando nuestro compañero Melchor Ruiz, aunque ya haya acuerdo entre portero y club blanco. El mercado de entrada de jugadores en Inglaterra acaba este jueves 9 de agosto.

El reciente 'Guante de Oro' del Mundial no se ha entrenado con el Chelsea por segundo día consecutivo y sigue manteniendo el pulso con el club londinense. Desde el Chelsea se considera esto como un acto de rebeldía, según ha informado desde Inglaterra Dani Gil y tendremos que estar atentos a Mauricio Sarri, ya que esta noche el equipo azulón disputará un encuentro amistoso frente al Olympique de Lyon en Stamford Bridge y aunque el cancerbero belga estará ausente, será el gran protagonista.

A pesar de intentar mantener una imagen de normalidad dentro del Athletic, José Ángel Peña ha informado desde Deportes COPE Bilbao que el Chelsea le ha comunicado a Kepa su intención de pagar los 80 millones de euros de la cláusula si da el visto bueno, por tanto, la decisión final la tiene el guardameta vasco que tiene 24h para tomarla.

El otro nombre que sonaba era Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Pero desde el equipo colchonero, a priori, no hay preocupación, no por el dinero, sino por el proyecto del club rojiblanco ya que los del Cholo Simeone jugarán la Champions mientras que el Chelsea no.