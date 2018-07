Cristiano Ronaldo ficha por la Juventus por 112 millones

Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 tanto en 438 partidos se despide del club blanco con 4 Champions, 2 Ligas, 3 Mundiales de clubes, 2 Copa del Rey, 3 Supercopas de Europa y 2 Supercopas de España. A título individual ha conseguido en el Real Madrid: 4 Balones de Oro y 3 Premios UEFA al Mejor Jugador en Europa.

Este es el comunicado del Real Madrid en su página web:

"El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.



Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial.



Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.



Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones.



Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones.



El Real Madrid será siempre su casa".

Comunicado de la Juventus:

"Juventus Football Club comunica que ha alcanzado un acuerdo con la sociedad Real Madrid Club De Fútbol para adquirir a título definitivo las prestaciones deportivas del futbolista Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo", se lee en la nota.

El club turinés, además, añade que hará frente a un pago de 100 millones de euros, abonables en dos plazos", además de otros 12 millones de euros en concepto de gastos añadidos a la operación, como el fondo de solidaridad.