Arthur: "Xavi e Iniesta son mi espejo, pero la comparación no va a afectarme"

Los que le conocen y han jugado con él en las categorías inferiores del Goiás Esporte Clube brasileño, equipo en el que militó de 2008 a 2009, cuentan que Arthur Melo siempre ha marcado la diferencia en el terreno de juego, incluso cuando jugaba con los mayores. Con la misma sinceridad, también relatan a EFE que el jugador no destaca por su excepcional técnica, ni por su espectacular regate. Tampoco es un predicador del 'jogo bonito'.

Él es un chico tranquilo, tanto dentro como fuera del campo, reconocen sus excompañeros. Un chico al que le gusta tener el balón y custodiarlo hasta que toma la decisión adecuada. Los que compartieron vestuario con el futbolista en el Goiás EC resaltan su madurez, su fuerza física y la verticalidad de sus pases, que acostumbran a romper las zagas rivales.

Su visión de juego, el control sobre el entorno y sus ágiles giros de 360 grados para deshacerse de los contrincantes han conseguido que lo comparen con futbolistas de la talla de Xavi Hernández. Por esta razón, en 2010, cuando el joven Arthur Melo (Goiana, Brasil, 12 de agosto de 1996) tenía tan solo 15 años, el Gremio de Porto Alegre se fijó en él y lo incorporó a su equipo filial. Ahora, a falta de un mes para cumplir los 22 años, el volante ha logrado su sueño: fichar por el Barcelona.

Tras la polémica del pasado diciembre, cuando el exsecretario de la entidad azulgrana, Robert Fernández, se reunió con el agente del brasileño en Porto Alegre y el propio jugador, que posó junto al directivo con una camiseta del Barça, Arthur por fin ha llegado al conjunto catalán en un momento de máxima necesidad para el centro del campo.

Después del adiós del capitán, Andrés Iniesta, y del inesperado regreso de Paulinho Bezerra al Guangzhou Evergrande chino, la zona de cobertura del los azulgranas queda huérfana y falta de creatividad: precisamente lo que puede aportar el ex del Gremio. Arthur quien, con 1,72 metros, está a la altura física de Xavi (1,70 metros) o de Iniesta (1,71 metros), también recuerda mucho a ambos exfutbolistas del Barcelona por lo que al estilo de juego se refiere.

Se siente cómodo mimando el balón, le gusta mantener la posesión y juega con naturalidad al primer toque, siempre con un control magnífico tanto del cuero como de la posición.

El futbolista, muy polivalente en el centro del campo, puede jugar tanto de pivote como en posiciones más ofensivas. Aunque no tiene tanta llegada al área como Paulinho, tiene el don de realizar pases largos al espacio a espaldas de los defensores rivales. De la misma forma, puede echar una mano a la retaguardia azulgrana, siempre que juegue como mediocentro de contención. Arthur tiene, en esencia, ADN Barça.

El gaucho se incorporó al primer equipo del Gremio en 2015 de la mano del entrenador Luiz Felipe Scolari, quien le dio la oportunidad no solo de debutar, sino también de ser titular. Si bien es cierto que en 2016 quedó relegado al banquillo, Arthur fue clave en la conquista de la Copa Libertadores de 2017. El jugador se ganó la titularidad a pulso durante un partido contra el Guaraní paraguayo en la fase de grupos de la competición continental.

En ese encuentro, que terminó en empate (1-1), el entonces entrenador del Gremio, Renato Gaúcho, decidió jugar con los suplentes, ya que el equipo brasileño estaba matemáticamente clasificado para los octavos de final.

Arthur fue nombrado mejor jugador de un partido en el que hizo incontables pases y apenas perdió el balón. Así fue como el nuevo jugador del Barcelona pasó de ser de un completo desconocido a una joven promesa cortejada por grandes clubes como el Inter de Milán, el PSG, el Mónaco o el propio Barça.

Tras su éxito personal en la Libertadores, que vino acompañado de su estreno como goleador unos meses después contra el Fluminense en la Copa Brasil, Arthur quedó apartado de los terrenos de juego por una lesión en el tobillo durante la final continental contra el Lanús argentino, que le costó la participación en el Mundial de Clubes.

El centrocampista, que arrastró la lesión a lo largo de la temporada, no fue convocado con la 'canarinha' para el Mundial de Rusia, porque estuvo "tres meses parado", según afirmó el seleccionador brasileño Tite en una rueda de prensa previa a la competición.

Recuperado ya de su lesión y tras ser presentado este jueves como nuevo jugador del Barça, Arthur se pondrá, a partir de mañana, a las órdenes de Ernesto Valverde, en una pretemporada en la que buscará la titularidad en el equipo azulgrana.

"Nunca he escondido la pasión que siento por estos dos jugadores y que me comparen con ellos es fantástico, pero eso no va a afectarme. Los tengo como espejo, son una referencia para mí, personas que han hecho historia en el club. Pero yo soy Arthur, tengo una larga carrera por delante y he de demostrar a todo el mundo por qué estoy aquí. Trabajaré para acercarme a ellos lo máximo posible", manifestó en rueda de prensa.

El brasileño firmó hoy su nuevo contrato en el palco del Camp Nou y, a continuación, fue presentado en sociedad por el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en la platea de la primera grada de tribuna del estadio.

"Estamos muy contentos de que un jugador joven (el mes que viene cumplirá 22 años), con talento y una proyección tan importante venga al Barça con esta ambición", destacó Bartomeu, antes de recordar que Arthur es el trigésimo noveno futbolista brasileño que viste la camiseta azulgrana.

Tras este breve acto de presentación, Arthur entró al vestuario para quitarse el traje, vestirse de corto y bajar al césped para dar unos cuantos toques al balón mientras posaba para los medios gráficos.

Pese a que el club había anunciado que la presentación no sería abierta al público alegando obras en el estadio, unos doscientos turistas lograron acceder a la tercera grada de tribuna para ver en acción al jugador, que volvió a cambiarse -ahora con polo grana oficial del club y un aspecto más causal- para comparecer ante los medios de comunicación en el Auditorio 1899.

"Estoy muy feliz de poder llevar la camiseta del Barça. Es un estilo de juego que he estado siguiendo desde niño, siempre con la pelota en el pie, pensado que me gustaría jugar aquí algún día", aseguró.

Junto a él estaban el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, que dio los detalles de la operación -30 millones de euros fijos, más otros 9 variables para el Gremio de Porto Alegre y un contrato de seis temporada para el jugador con una cláusula de rescisión de 400 millones- y el secretario técnico, Eric Abidal, que explicó por qué han decidido adelantar su fichaje.

"Para su adaptación era mejor que empezara la pretemporada con nosotros a que llegara en enero", indicó Abidal, quien se deshizo en elogios hacia Arthur.

"Es un jugador impresionante a nivel técnico, en las lecturas de pase, en la visión de juego, en el control y protección del balón. Un jugador joven, pero con proyección. Lo hemos fichado porque sabemos que su perfil encajará muy bien aquí", argumentó.

El gaucho también reconocía ser un futbolista con el ADN Barça: "Es verdad, tengo estas características y poder venir a un equipo como el Barcelona es fantástico para mí, porque voy a disfrutar al lado de grandes jugadores, de grandes figuras. Ese siempre ha sido mi sueño".

El consejo de otros brasileños que han jugado en el Camp Nou también le ayudaron a decidirse. "Hablé con Paulinho, Countinho, Neymar... y todos me dijeron lo mismo: que esta es una ciudad maravillosa, con buen clima, una cultura muy fácil y un gran club con el que es muy fácil trabajar", resumió