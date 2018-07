Cáritas pide a los jiennenses que abran sus brazos a los refugiados

SOLIDARIDAD

En el marco de la Semana de Acción de la Campaña mundial “Compartiendo el viaje”, que tiene lugar hasta el próximo domingo 24 de junio, el pasado día 20 se celebró la Jornada Mundial del Refugiado. Cáritas Diocesana de Jaén se suma a las iniciativas impulsadas con el objetivo de promover la cultura del encuentro e insta a los jiennenses a abrir sus brazos a migrantes y refugiados. Para ello, sigue las directrices del Papa Francisco, que pide

poner en práctica cuatro verbos: Acoger, Proteger, Promover e Integrar. Acoger es abrazar, es acompañar, es hacer sentir al toro que no está solo. Promover es soñar y construir un futuro mejor. Proteger es usar las manos no solo para acumular, sino para defender y acariciar. Finalmente, integrar es construir una sociedad nueva, una sociedad que no es tuya ni mía, sino nuestra.