Villegas reprocha a Sánchez que no pactase con Cs el decreto sobre Franco

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reprochado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya buscado el consenso para la exhumación de los restos de Franco y no haya intentado pactar con su formación el decreto ley que mañana aprobará el Consejo de Ministros.

En una entrevista en RNE y a la pregunta de qué tendría que pasar para que Ciudadanos votase a favor de la convalidación del decreto en el Congreso, Villegas ha dicho que el tema se tendría que haber abordado de "forma global y buscando el mayor consenso posible".

Ha reconocido que será "muy difícil" que Ciudadanos apoye en septiembre la convalidación del decreto (ayer el líder de Cs, Albert Rivera avanzó que su partido se abstendría en la votación) y ha señalado que la formación va a esperar a conocer el texto definitivo.

"No podemos fijar una postura respecto a un texto que no conocemos" ha explicado si bien ha admitido que "tiene toda la pinta de que Sánchez no va buscar consensos en las horas previas a la aprobación del decreto".

Villegas también ha cuestionado que se recurra a la "excepcionalidad" del decreto ley para aprobar este asunto, algo que ha vinculado a la "debilidad" del Gobierno socialista.

Ha comentado que si Ciudadanos gobernara abordaría la reforma del Valle de los Caídos porque "en democracia no puede haber un monumento a un dictador y eso se tienen que acabar" y ha apostado por un cementerio nacional "en el que todos los españoles se sientan representados".