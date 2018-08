Vídeo: Dos policías matan a un hombre negro durante una persecución en EEUU

Nuevo caso de un hipotético abuso de la fuerza policial en Estados Unidos. Ocurrió en Minneapolis el 23 de junio pasado, pero ha trascendido ahora. Dos agentes, Justin Schmidt y Ryan Kelly, reciben una alerta mientras patrullan de que un hombre está realizando tiros al aire en un barrio del norte de la ciudad. Cuando llegan, un hombre negro, Thurman Blevins, de 31 años, está junto a una mujer con un carrito de bebé, y comienza una huida corriendo al ver a los policías

Estos le persiguen ordenándole que se rinda, pero el joven no se detiene. Pide que no le disparen y que le dejen, que él no ha hecho nada. Los agentes, a punta de pistola, continúan a la carrera tras el sospechoso, al que uno de ellos acaba abatiendo en un callejón del vecindario tras varios segundos de persecución.



Estas son las imágenes de la persecución y el tiroteo desde la perspectiva de ambos policías. Pueden herir su sensibilidad.

Las imágenes las ha hecho públicas la propia policía y fueron grabadas con dos cámaras ocultas adosadas al pecho de los agentes. La muerte de Blevins ha desatado una oleada de protestas en esta ciudad del estado de Minnesota. Unas quejas que se han incrementado después de que las investigaciones a Kelly y Schmidt y la Fiscalía hayan determinado que los agentes actuaron según el protocolo

Según esta institución en un comunicado hecho público el pasado lunes "no había elementos para presentar cargos penales contra ninguno de los agentes” porque Blevins “huyó de ellos con una pistola cargada, se negó a seguir sus órdenes para detenerlo y mostrar sus manos, y luego sacó la pistola de su bolsillo y se volvió hacia los oficiales”