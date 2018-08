La verdadera historia de los "ancianos" que se escaparon para ir a un concierto de 'heavy metal'

El simple hecho de contar una historia provoca que esta vaya cambiando o tomando un camino que no es fiel al que en un principio parecía haber encauzado. ¿Quién no ha jugado alguna vez al 'teléfono escacharrado'? Cada uno tiene su particular forma de relatar un acontecimiento. Una narrativa que añade, elimina o distorsiona elementos y convierte lo que podía ser una historia de amor en una crónica dramática.

El asombro nos invadió a todos cuando conocimos la historia de dos ancianos que movidos por su pasión se habían escapado de una residencia para poder acudir a uno de los conciertos más famosos de 'Heavy Metal'. Allí, supuestamente, la Policía alemana les habría interceptado y llevado, de nuevo, al lugar donde vivían.

Sin embargo, ni tan siquiera los dos hombres que se escaparon eran ancianos. Según los cuerpos de seguridad, los fugados tenían 58 y 59 años. Y ni mucho menos, se habían ido para acudir al concierto. Debido a la gran cobertura de los medios de comunicación y a la parte de culpa que tienen las autoridades por difundir una nota de prensa que fomentó el error, la Policía de alemania tuvo que desmentir la historia por medio de una famosa televisión del país, la NDR.

Los agentes confirmaron que los dos hombres sufren una enfermedad mental y que están bajo la tutela de la residencia que se encuentra a 32 kilómetros del lugar donde se celebra el festival de 'Heavy Metal' (Wacken). Al parecer y según la versión de las autoridades, los encontraron en una parada de autobús cercana al concierto, aunque sin entradas, pero con evidentes signos de cansancio y desorientación. Además, han manifestado que tenían la intención de volver a la residencia y que se enfrentaron por el método que debían utilizar para emprender ese camino (taxi o autobús).

La residencia denunció su ausencia en torno a las 22:00 del pasado viernes, por lo tanto, los hombres de 58 y 59 años pasaron alrededor de dos días fuera del hogar en el que se encontraban viviendo. Una vez más, un malentendido provocó que la historia tomase una vía que no era la adecuada y obligó a las autoridades de Alemania a desmentir lo ocurrido y a confirmar que pese a los avances tecnológicos comunicativos, todavía seguimos jugando a aquel 'teléfono escacharrado' que nos entretanía en el colegio.