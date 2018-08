Van Rompuy cree que habrá elecciones si no hay un acuerdo en el "brexit"

El expresidente del Consejo europeo Herman Van Rompuy ha advertido de que hay peligro de una ruptura del

Reino Unido si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo del "brexit", la salida del país de la Unión Europea (UE), según ha señalado al dominical británico "The Observer".

En unas declaraciones a ese rotativo publicadas este domingo, Van Rompuy dijo que una ausencia de pacto podría crear nuevas peticiones sobre la independencia de Escocia, región que en 2014 votó en un referéndum a favor de seguir formando parte del Reino Unido.

En opinión del expresidente del Consejo Europeo, la advertencia de Londres acerca de una posible ausencia del "brexit" es una táctica del "temor", pero que no dará resultado en las negociaciones con la UE.

El Reino Unido y la UE negocian el "brexit", que se materializará en marzo de 2019, pero hay incertidumbre sobre si ambas partes podrán ponerse de acuerdo para octubre -la meta que se han fijado-, debido sobre todo a los problemas relacionados con la frontera entre las dos Irlandas, pues el objetivo es que siga siendo invisible para

no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

"El asunto de una ausencia de acuerdo no es solo un problema para el Reino Unido o Bruselas. Es también una amenaza existencial para el Reino Unido. Uno puede imaginar que una falta de acuerdo tendrá un gran impacto y causará preocupación en algunas regiones. Hablando de Escocia, podría tener consecuencias para ellos", agregó.

"Podríamos terminar en una situación en la que los 27 de la UE estén más unidos y un Reino Unido menos unido. Esta conversación sobre una ausencia de acuerdo es el tipo de retórica nacionalista que pertenece a otra era", puntualizó Van Rompuy.

El 'Observer' señala que no se espera que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, apoye otro plebiscito sobre la escisión, pero la advertencia de Van Rompuy es señal de la volatilidad de la situación en caso de que no haya pacto con la UE.

En opinión del expresidente del CE, si no hay acuerdo, puede haber una convocatoria de elecciones generales en el Reino Unido.

"Si la Cámara de los Comunes no apoya el que no haya acuerdo, entonces uno está muy cerca de nuevos comicios. Si tenemos nuevas elecciones, entonces el artículo 50 (que establece la cuenta atrás para la retirada británica) tendrá que ser postergado, porque no está claro que haya un Gobierno (en el Reino Unido)", agregó.

El Gobierno divulgó el jueves documentos técnicos sobre los problemas que puede afrontar el país si no hay acuerdo, como un aumento de los pagos con tarjeta de crédito.

Londres propuso el mes pasado a la UE la creación de un área de libre comercio para bienes tras el "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera con Irlanda.

Sin embargo, la propuesta ha causado fricciones internas en el Gobierno de May al no ser bien recibida por el ala euroescéptica, lo que llevó el pasado julio a la dimisión de dos destacados ministros - Boris Johnson como titular de Exteriores y David Davis como ministro del "brexit"