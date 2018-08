Al menos 4 muertos en un tiroteo durante un torneo de videojuegos en Jacksonville (Florida)

Un tiroteo registrado hoy en un conocido centro comercial y turístico de Jacksonville, en el norte de Florida, dejó este domingo múltiples víctimas mortales, entre las que podría estar el sospechoso, que fue abatido por la policía.

Las autoridades policiales no han informado por el momento de la cifra de víctimas, pero hablan de "múltiples víctimas mortales en la escena del crimen y muchas trasladadas" a hospitales.

"Un sospechoso murió en el lugar de los hechos, todavía se desconoce si hay un segundo sospechoso. Se está llevando a cabo una búsqueda", indicó en su cuenta de Twitter la Policía local.

Dozens of police cars near the Jacksonville Landing at the moment @jaxdotcom pic.twitter.com/sH0lQNyxRp