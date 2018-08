Trump acusa a su ex abogado Cohen de "inventarse" cosas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ironizó hoy sobre su exabogado Michael Cohen, quien este martes se declaró culpable de haber violado normas sobre financiación de campañas electorales, al asegurar que no recomendaría sus servicios. "¡Si alguien está buscando a un buen abogado, sugeriría con contundencia que no contratase los servicios de Michael Cohen!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!