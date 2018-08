Rick Genest conocido como 'zombie boy' encontrado muerto a los 32

Rick Genest, más conocido como 'zombie boy', debido a los tatuajes que cubrían su cuerpo ha muerto por suicidio según informa TMZ. El artista canadiense y modelo era muy conocido en el mundo de los tatuajes por su cuerpo tatuado, pero ganó fama internacional en 2011 cuando apareció en el vídeo de Lady Gaga 'Born this way'.

Su aparición en el vídeo musical le llevaría a mejores trabajos en la pasarela incluyendo ayudar a Jay-Z a relanzar su marca Roc-A-Wear en Europa en 2012. Además, Genest haría de modelo para distintas revistas incluyendo GQ y Vanity Fair.

'Zombie boy' tenía el Record Guinness por la mayor cantidad de tatuajes de insectos con 176, además de mayor número de tatuajes de huesos con 139. Además, según varios informes, había estado trabajando en un album de canciones originales con el guitarrista Mike Riggs antes de su muerte.

Según iHeartRadio, la policía de Montreal (Canadá) encontró a Genest muerto por un aparente suicido a sus 32 años. Lady Gaga ha calificado su muerte de "devastadora". Además la cantante ha hecho un llamamiento a toda persona que sufra de enfermedades mentales para que se pongan en contacto con sus familiares y amigos, según la artista, "debemos salvarnos unos a los otros".

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB