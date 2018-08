Puente da al PSOE por "cosido" y en una posición de "izquierda pragmática"

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado hoy que Pedro Sánchez ha conseguido "coser" el partido tras el proceso de primarias que le llevó al liderazgo y, ayudado por el acceso al Gobierno, se ha establecido en una posición de "izquierda pragmática".

"Las disputas se han terminado", ha resumido Puente en una entrevista con la Agencia EFE, en la que ha calificado de "fantástica" la colaboración con Sánchez que ofrecen los barones autonómicos del partido, incluida la andaluza Susana Díaz, de quien ha dicho que su visita a la Moncloa evidencia esta buena sintonía.

"Es inteligente, fuerte, con un liderazgo muy importante en su tierra y ha sabido leer el momento: que necesita a Pedro tanto como Pedro la necesita a ella. Necesitamos a una Susana fuerte en Andalucía, que gane y esté en forma", ha planteado.

Puente ha asumido que el acceso al Gobierno ha ayudado para que "todo el mundo" en el partido esté ahora "detrás de Pedro": "No hay ni una sola voz que no vea bien lo que se está haciendo. Percibo una actitud muy colaboradora de todo el mundo: los presidentes autonómicos, los primeros", ha dicho.

También ve a los exdirigentes históricos del partido en esta dinámica: "Pedro se ha encargado de ir desmontando algunos argumentos en contra y ha demostrado capacidad estratégica, saber leer los momentos y está demostrando capacidad de liderazgo".

"Está en todo momento intentando coser al partido, pero de verdad, y creo que lo ha conseguido", ha resumido.

"Mucha gente que le veía insolvente se está dando cuenta de que no, que es un hombre que está preparado, que va por Europa y por el mundo y no nos hace pasar bochorno, que habla idiomas, que se codea con los líderes europeos con una actitud no propia de ningún sociópata, sino de alguien que se sabe relacionar con los demás, que tiene empatía, con buenas propuestas y una agenda potente para España. Le veo bien", ha resumido.

Sobre el escoramiento al centro que tradicionalmente se atribuye al PSOE al llegar al Gobierno, Puente ha dicho que hay que asumir que España está en un "entorno europeo".

"Quienes por la izquierda no están poniendo una política de máximos, que miren a Grecia: ya se han olvidado de Tsipras -actual presidente griego-, ¿qué ha hecho?", se ha preguntado sobre la senda de reducción del déficit público exigida por Europa.

Puente ha recomendado a Podemos que "reflexione", porque "entre el todo y la nada hay un término medio, y que uno no se puede quedar en la nada porque no consiga el todo, eso no es realista".

"Ambiciosos sí, pero factibles", ha concretado en referencia a la posición de "izquierda pragmática" en la que ve a Pedro Sánchez y que en su opinión coincide con el sentir de la mayoría de la sociedad española.