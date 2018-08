PP: Puede haber nueva etapa con los presos, pero de acuerdo con las víctimas

El secretario general del PP, Teodoro García, afirma que "se puede abrir una nueva etapa con los presos" de ETA, pero siempre "de acuerdo con las víctimas, no como peaje" del Gobierno al PNV.

García, en una entrevista que hoy publica El Correo, se refiere a la polémica suscitada en torno al traslado de dos presos de ETA de la cárcel de Asturias a la de Basauri (Bizkaia) y a la posibilidad de que próximamente se produzcan más acercamientos a prisiones próximas al País Vasco.

Según el secretario general de los populares, sobre el terrorismo "no se puede pasar página sin más, sin recordar que hubo gente que se dejó la vida por defender la libertad en el País Vasco y que al terror se le venció con el Estado de Derecho".

García añade que lo que el PP exige en esta materia es que "haya memoria, dignidad y justicia" y un reconocimiento a las víctimas, por lo que, insiste, se oponen a que estos traslados "sean consecuencia de un peaje que pague el Gobierno por un acuerdo con el PNV".

Sobre la posición de las asociaciones de víctimas que no han criticado estas medidas, el secretario general del PP reconoce que no dice que "no sean legales", pero critica que, a su juicio, se han hecho "sin la transparencia y los requisitos" debidos.

"Sin arrepentimiento, sin reconocimiento de los hechos y un consentimiento expreso de las víctimas -subraya- nos opondremos claramente a cualquier acercamiento, y si además es consecuencia de un pacto entre el PNV y el POSE, una contrapartida, nos parece tremendo, un insulto".

García dice que a diferencia de cuando José María Aznar acercó a presos de ETA a Euskadi "hoy la banda está disuelta y el Estado de Derecho tiene que permanecer firme", y asegura que no le consta que el anterior presidente, Mariano Rajoy, pactara con el PNV traslados de presos, como afirma la asociación de víctimas del País Vasco Covite.

Sobre el actual presidente, Pedro Sánchez, afirma que lo ve "intentando mantenerse el mayor tiempo posible, pero sin tomar decisiones" y en referencia al caso del máster de Pablo Casado asegura que los afiliados y simpatizantes del PP "no tienen nada de qué preocuparse".

El secretario general del PP sostiene que "los inocentes no deben dimitir nunca" cuando se le pregunta sobre una posible renuncia del presidente de su partido si el Tribunal Supremo le abre una investigación y se limita a manifestar que para él Casado es "inocente hoy, mañana y pasado" como respuesta a si lo debería hacer si hay una condena.