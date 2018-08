PSOE rechaza crear comisión de investigación en Soria sobre caso Enredadera

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Soria ha rechazado hoy, con los votos de los concejales del PSOE, crear una comisión de investigación sobre la vinculación del alcalde, Carlos Martínez, con el caso Enredadera, después de que apareciera en el sumario una conversación de éste con el empresario José Luis Ulibarri.

El alcalde socialista ha justificado este rechazo bajo el argumento de que la estrategia de la oposición municipal es "poner el ventilador de la corrupción" y por ello han solicitado una comisión especial de investigación que alargarían en el tiempo, hasta dos o tres meses antes de las elecciones municipales.

"Si ustedes me traen una relación de comparecientes, y nos piden volver a comparecer en cualquier comisión informativa, o a los técnicos municipales, allí estaremos", ha ofrecido.

Martínez ha señalado que si el empresario José Luis Ulibarri, encarcelado como supuesto cabecilla de la trama corrupta, le tilda, en la noticia publicada por "El Norte de Castilla", extraída de grabaciones de la UDEF sobre el caso "Enredadera", de ser "excesivamente cauto", lo es también "por ser celosamente escrupuloso en el procedimiento administrativo y honesto".

No obstante, Martínez no ha negado que ha tenido conversaciones con Ulibarri, porque es un "importante empresario y el propietario de medios de comunicación", pero ha advertido que no le van a "pillar" en concesiones y tratos de favor, y ha defendido que su relación ha sido "siempre institucional y sin darle ningún trato de favor".

En este sentido, ha asegurado que Ulibarri no se ha llevado una sola obra pública licitada por el Ayuntamiento en los últimos años.

Además, ha resaltado que ni la Diputación ni el Ayuntamiento han sido requeridas para su investigación ni ha sido objeto de un registro policial en el caso "Enredadera".

Antes del Pleno extraordinario se ha reunido la Comisión de Servicios Sociales, donde los técnicos municipales han rechazado que hayan existido injerencias o presiones de la Alcaldía para elaborar los pliegos del contrato del Servicio de Atención a Domicilio, que está denunciado ante el Tribunal Superior de Contratos Administrativos de Castilla y León por la empresa que perdió el concurso.

El alcalde ha afirmado que el testimonio de los técnicos demuestra "que no ha habido ningún traje a medida" a favor del empresario José Luis Ulibarri.

No obstante, el Tribunal Superior de Contratos Administrativos de Castilla y León, que depende del Consejo Consultivo, ha estimado parcialmente el recurso presentado por CLECE, la empresa que lleva hasta la fecha el servicio de ayuda a domicilio y que recurrió la adjudicación a Aralia -propiedad de Ulibarri-, por generársele indefensión por no facilitar el Ayuntamiento la documentación requerida para corroborar la puntuación en la adjudicación del contrato.

El portavoz del Grupo Popular, Adolfo Sainz, ha defendido la creación de la comisión de investigación para estudiar el contrato de Aralia, ya que les sigue "generando ciertas dudas", además de otros suscritos con empresas de Ulibarri.

"Lo ha dicho el señor Tudanca -líder autonómico del PSOE-: las conversaciones hablan de amaños de forma obscena", ha denunciado el representante del PP, quien ha preguntado al alcalde si es él el "Carlos" mencionado por Ulibarri como la persona que les abriría la puerta del Ayuntamiento soriano.

Por su parte, el portavoz de IU, Enrique García, ha preguntado al alcalde si habla puntualmente a Ulibarri y alterna con él y si sabe que cuando se abrió la plica de las proposiciones técnicas, un contacto del empresario llamó a su jefe para decirle que estaban empatados con Clece, aunque le dijo que la adjudicación iba a ser suya, según las conversaciones interceptadas por la UDEF.