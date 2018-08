El PSOE lamenta que Puigdemont y la derecha ataquen cada gesto de distensión

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, ha lamentado hoy que cada "gesto de distensión" del Gobierno y la Generalitat de Cataluña haya recibido "reacciones contrarias" por parte del expresident Carles Puigdemont y de "la derecha de este país", que "se necesitan y alimentan mutuamente".

En una entrevista con la Agencia EFE, Puente ha afirmado que ha quedado "claro que Puigdemont no estaba muy satisfecho con la moción de censura, y eso ha producido unos movimientos en el PDeCAT bastante considerables, ¿porque prefería a Rajoy en el Gobierno?, ¿le venía mejor?", se ha preguntado.

"Cuando ha habido un gesto de distensión y un acercamiento para intentar por lo menos hablar... que el PP diga que no se hable...", ha lamentado Puente, quien ha aventurado que la intención del PP es que "esa situación se enquiste en Cataluña", contra lo que se ha rebelado al afirmar que, aunque es difícil, "si no se ven pasos ahora, esto no se va a resolver nunca".

Puente ha defendido una Cataluña integrada en España "de una manera tranquila, acordada", dentro del marco constitucional, por lo que ha insistido en que el único camino es establecer un nuevo marco de convivencia a través de un Estatuto, en detrimento del referéndum de autodeterminación, que ve inviable desde el punto de vista constitucional.

"Referéndum pactado sobre un marco de convivencia es constitucionalmente posible, se llama Estatut; referéndum pactado sobre la autodeterminación de Cataluña es inconstitucional, inviable sin una reforma constitucional. Quien no entienda eso...", ha planteado el portavoz socialista.