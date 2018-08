El PSOE confía en la lealtad de Casado aunque estará "muy atento"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado hoy que "hay que confiar en la palabra" del presidente del PP, Pablo Casado, cuando afirma que hará una oposición "leal y responsable", aunque ha subrayado que su partido estará "muy atento" por si el líder popular vuelve a caer "en la demagogia partidista".

En rueda de prensa en la sede de Ferraz tras la reunión mantenida entre el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y Casado, en el Palacio de la Moncloa, Narbona confía en que las casi tres horas de reunión hayan servido para que el nuevo presidente del PP "comprenda que su arranque en el liderazgo ha sido completamente equivocado".

"Hemos asistido a una serie de declaraciones demagógicas e irresponsables en temas de Estado", ha denunciado Narbona sobre la actitud de Casado.

Ha afirmado que las afirmaciones del líder popular sobre que hará una oposición leal son significativas de "una nueva etapa" en su política y ha señalado que se deberán corresponder con un proyecto de futuro y de regeneración "que sin duda necesita el PP".

En este sentido, Narbona ha hecho hincapié en que, si el PP necesita regeneración, debe mirar "hacia delante y no hacia detrás", pues, si no es así, se verá cómo los populares "no han hecho una oposición responsable y leal" en temas de Estado, igual que con el terrorismo de ETA.