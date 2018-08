Podemos pide al Gobierno que reforme la ley de estabilidad presupuestaria

La portavoz adjunta del grupo confederal Unidos Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el Gobierno "no ha movido" su posición desde hace un mes sobre las negociaciones por la senda del déficit y le ha pedido que impulse una "reforma de la ley de estabilidad presupuestaria".

Belarra ha confirmado que Moncloa los ha citado para esta tarde a una reunión -en la que ella estará presente- para negociar la senda del déficit -a la que ella acudirá- y ha anunciado que pondrá "encima de la mesa los retos económicos del país" y las "medidas sociales" que están plasmadas en la hoja de ruta del documento presentado por Unidos Podemos.

"Será difícil llegar a un acuerdo si siguen en la misma política. El Gobierno no se ha movido de su posición desde hace un mes. Si nos dicen que no a todas las propuestas, le dicen que no a la España del cambio y la que hizo posible la moción de censura", ha enfatizado en declaraciones a La Sexta.

La diputada ha recalcado que "el momento del bipartidismo y de las imposiciones ya quedó atrás, es el momento de los grandes consensos" y que su grupo no renunciará a negociar un presupuesto "en el que se cambie la realidad cotidiana de la gente".

Belarra ha lamentado que como están las cosas "la senda del déficit esté en manos del PP" en el Senado y se ha preguntado "cómo el gobierno no está planteando la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria", además de reclamar que se muevan en esa dirección.

"El presupuesto debe ir acompañado de políticas que den un giro a las políticas 'austericidas'. Que los gestos se vayan concretando en hechos para estar a la altura del cambio", precisó.