Podemos exige reformar ley de Amnistía y que "no sea solo exhumar a Franco"

La portavoz adjunta del grupo confederal de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno reformar la ley de Amnistía y que su iniciativa "no sea sólo exhumar a Franco".

En declaraciones a La Sexta, Belarra ha indicado que van a apoyar todas las medidas que vayan en la línea de recuperar la memoria democrática del país.

"Habrá que ver qué plan exacto presentan", ha señalado, y recordó que el Valle de los Caídos es "la mayor fosa común que existe en Europa, con 12 mil enterrados no identificados".

Belarra ha reclamado que el "gesto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya acompañado de otras medidas, "porque no puede ser que no se hayan juzgado los crímenes del franquismo y que la ley de Amnistía se haya convertido en una ley de punto final".

En ese sentido, la diputada ha pedido que se retiren las medallas a "torturadores como Billy el Niño" o se tome declaración al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa.

Respecto a los grupos que no apoyen el decreto ley para exhumar los restos de Franco que aprobará este viernes el Consejo de Ministros para su posterior convalidación en el Congreso, Belarra ha recalcado que el PP "siempre ha trabajado para que permanezca la impunidad" y que en el hemiciclo "se verá quiénes están por la memoria democrática y quienes no están del lado de los derechos humanos".

Consultada en particular sobre la posición de abstención de Ciudadanos por cuestionar la forma del procedimiento, la portavoz ha dicho que no tienen argumento de fondo y se centran en eso porque no tienen fundamentos.

Con respecto a qué hacer con el Valle de los Caídos y si apoyaría que se convirtiera en un museo al estilo del de Auschwitz, Belarra ha exigido primeramente "encontrar a los que aún están en las cunetas" no reconocidos y luego impulsar un "proceso colectivo con la ciudadanía implicada y que las víctimas se sientan implicadas".