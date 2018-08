Cs pide protocolo actuación y material antidisturbios para frenar avalanchas

Ciudadanos ha pedido hoy al Gobierno que apoye la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla, establezca protocolos de actuación y explique "por qué no puede utilizar material antidisturbios" para defender las fronteras.

El ministro de Interior, Fernando Marlaska "tendrá que explicar por qué, para defender nuestro espacio territorial y nuestra legalidad, la Guardia Civil no puede utilizar unos medios que se usan en otras circunstancias", ha señalado el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Miguel Gutiérrez, en rueda de prensa en la sede del partido.

Para Gutiérrez, el salto a la valla ocurrido ayer demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha hecho nada" en el mes transcurrido desde la última avalancha pese a que se le ha pedido "más medios materiales, humanos y tecnológicos" para hacer frente a estos "ataques a nuestra fronteras".

"Ha pasado un mes entero sin ninguna medida de este Gobierno inútil", ha reprochado Gutiérrez, quien ha expresado su apoyo y el de su partido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "combaten sin medios, sin tecnología y con escasos recursos" las avalanchas de inmigrantes en Ceuta y Melilla.

Para el dirigente de Ciudadanos, la situación es prueba de que "Sánchez no sabe qué hacer, no tiene un proyecto, no tiene propuestas, sólo parches" ante los problemas que plantea la llegada masiva de inmigrantes ilegales.