Óscar Puente ve "muy Salvini, muy Trump" a Pablo Casado

El portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha afirmado hoy que ve "muy Salvini, muy Trump" al nuevo líder del PP, Pablo Casado, quien en su opinión "se arrepentirá en el futuro" de haber optado por "ser un líder muy de extrema derecha para empezar".

"El primer momento de un líder es clave, porque marca una impronta que luego es difícil de combatir o de desmentir...", ha afirmado en una entrevista con la Agencia EFE, sobre las primeras palabras sobre inmigración de Casado, que hoy realiza una visita a Algeciras y Ceuta y mañana se reunirá por primera vez con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Puente ha afirmado que "lo que está claro es que Pablo Casado es un líder que nace con algunos problemas serios, con una investigación judicial en torno al máster y, aunque la Complutense no haya encontrado irregularidades en su licenciatura, si lo mejor que tiene el PP es un señor que tardó siete años en aprobar la mitad de la carrera y cuatro meses la otra mitad... eso como mínimo..., pues hombre...". "Lo que está claro es que su liderazgo nace con algunas sombras", resume.

En materia de inmigración, Puente ha considerado que actualmente se está produciendo un debate "completamente desvirtuado" sobre la llegada de inmigrantes a España porque "no hay un problema alarmante" ni es un "problema específico de España en todo caso".

"Lo que se trata es de trasladar a los ciudadanos un problema con una dimensión y unas características que realmente no tiene y utilizarlo para lo que normalmente suele hacer la derecha, para sembrar miedo y beneficiarse del miedo: miedo al inmigrante, a que nos robe el trabajo, a que genere inseguridad... miedos que no tienen fundamento", ha argumentado Puente.

Ha desconfiado de que esta estrategia en materia de inmigración le vaya a servir a Casado para recibir apoyo de la sociedad en España, que es un "país mucho más abierto y tolerante que la media europea, donde la base de solidaridad está muy arraigada en el pueblo".

El representante del PSOE ha vinculado la posición de Casado con una de las "muchas vertientes y muchas caras" del populismo, al "analizar realidades complejas simplificándolas": "cualquiera que oiga a Casado pensará que no han gobernado el año pasado, cuando entraron más inmigrantes por las fronteras que este año...".

"¿Qué solución aplicaban ellos? ¿las concertinas son una solución?", se ha preguntado Puente, convencido de que "el diagnóstico es fácil" pero la solución difícil, porque hay "un mundo pobre que no se resigna a seguir siéndolo" y que "huye de la pobreza y va donde sabe que se vive bien, porque tienen derecho a vivir bien".

Para Puente, esta situación sólo se puede resolver "de dos maneras": "potenciando el desarrollo en esas áreas y estableciendo unos cauces para integrar a ese tercer mundo que se viene, de una manera ordenada y cabal, y tratando de aprovechar lo que eso tiene de bueno, lo que aporta, lo que rejuvenece".

"Poner barreras no ha servido jamás, no ha solucionado nada... es gente que está dispuesta a perder la vida para llegar aquí. El ejército más poderoso no es el que más capacidad de matar tiene, esto lo dicen los estrategas, sino el que está dispuesto a morir más que el que tiene enfrente", ha agregado.

Los inmigrantes que se lanzan al mar son un "ejército de seres humanos que proviene de África movido por el hambre, la pobreza, la marginación y la guerra... no se puede frenar... salvo que hagamos esas dos cosas", ha concluido.

Sobre los efectos políticos que puede tener la posición de Casado en este y otros asuntos, Puente ha defendido que su liderazgo "estrecha el margen" en el que se mueve el PP, además de incorporarse "al segmento de población al que ya se dirigía Albert Rivera, por lo que la suma de los dos estrecha el margen de maniobra de la derecha en este país", lo que ve como un factor positivo para el PSOE.

Por contra, ha augurado que España va a vivir "lo que hasta ahora no conocíamos en toda su dimensión, que es la intolerancia y la xenofobia de algunos países europeos y ahora por desgracia nos tocará vivirlo".

En referencia a la renovación del liderazgo del PP, lo que no cree Puente es que el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, haya esperado "a ver si amaina" y pueda aprovechar a una hipotética dimisión de Casado, sino que quizás haya pensado en lo que tiene en Galicia política y personalmente.

Sin embargo, Puente ha sostenido que a Feijoo "le venía mejor un liderazgo como el de Casado que uno como el de Soraya Sáenz de Santamaría, que le cerraba las puertas", ya que "iba a centrar más al PP y ensanchar más el espacio combinado de PP y Ciudadanos".