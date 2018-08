ONG que atienden inmigrantes piden "mas recursos y menos discursos"

Las ONG Open Arms, Stop Mare Nostrum y Lafede.cat han reclamado "más recursos y menos discursos irresponsables" y han dicho "basta de alarmismo y sensacionalismo con la inmigración durante el verano", en un comunicado conjunto difundido hoy.

Estas organizaciones especializadas en atención y seguimiento a las personas migrantes y refugiadas piden "a todos los responsables políticos que no utilicen la migración en sus batallas políticas y no alimenten con fines electoralistas el discurso xenófobo con argumentos y datos tergiversadas que no responden a la realidad".

En esta línea sitúan las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en las que argumentaba que el Estado del bienestar no puede dar papeles a todos ni asumir la llegada de "millones de africanos" y le recomiendan que revise los datos de porcentajes de migrantes y refugiados africanos respecto al global que, subrayan, "desmienten la supuesta 'avalancha".

Denuncian que se está haciendo "un uso partidista y mediático de las migraciones" y piden "rigor y responsabilidad a los líderes políticos y a los periodistas" ante las declaraciones que durante los últimos días han hecho diferentes líderes políticos, que alimentan el relato de colapso o invasión en la frontera sur, por lo que han apelado a la cooperación y a la ayuda internacional para evitar la llegada de personas a Europa.

Open Arms, Stop Mare Nostrum y Lafede.cat también piden al Gobierno de Pedro Sánchez que retire las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y elimine las 'devoluciones en caliente', por las que el Tribunal Europeo de los Derechos humanos ha condenado a España, y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Además, le reclaman "más recursos para los dispositivos de asistencia en frontera y de acogida para los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos" y "para la cooperación internacional, y una política digna de tal nombre".

Otras demandas que hacen al Gobierno las tres organizaciones son que se deje de criminalizar a organizaciones y movimientos sociales que apoyan a los migrantes, la derogación de la Ley de Extranjería y el plan de acción para cumplir con los compromisos europeos en materia migratoria que obligan a acoger a 19.449 personas, de las que sólo han llegado 1.359, a que se comprometió.

El comunicado conjunto incluye peticiones a los periodistas, como "responsabilidad en el tratamiento de las migraciones", "que no caigan en narrativas simplistas (de víctima o amenaza)" y que no sean "correa de transmisión de los discursos oficiales con el uso de un lenguaje alarmista (avalancha, invasión, asalto, etc.)" que, señalan, "ni ayudan a entender la complejidad del fenómeno, ni facilitan la convivencia en nuestros barrios y ciudades".

También les emplazan a "acercarse a las asociaciones y colectivos de personas migrantes para contrastar las informaciones". EFE.