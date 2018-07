Las peticiones más locas que piden los músicos en su backstage

Imagínate… 15.000 fans esperando a que su ídolo salga por fin al escenario y, mientras, los de la promotora buscando por todos los rincones de la ciudad unas velas Archipiélago bosque negro y cinco rosas blancas con tallos cortados a 6 centímetros porque si no, el artista dice que no sale a actuar.

Y es que, ¿por qué conformarse con un mísero sándwich de jamón y queso si pueden conseguir una experiencia gourmet de máximo lujo con solo un chasquido de sus dedos?

Hurgando en los contratos de algunos músicos, encontramos solicitudes tan excéntricas como estas:



1) THE ROLLING STONES



Kevin Winter

El cantante de la banda británica, Mick Jagger, pide tener en su camerino para cada uno de sus conciertos un espacio exclusivo para el entrenamiento físico. Hasta ahí, podría ser una petición común si no fuera porque esta área debe medir exactamente 10 metros de largo y tres de ancho.

El backstage debe estar siempre justo detrás del escenario además de contar con aire acondicionado y baño que contenga, estrictamente, 600 toallas.



2) STEVEN TYLER (AEROSMITH)



Algunos cantantes llevan a sus animales de compañía a todas partes, como Steven Tyler que adoptó a un cocodrilo y se lo lleva a todos sus conciertos. Por lo tanto, no cantará en ningún sitio en el que le prohíban tenerle en el backstage.



3) ​BEYONCÉ



Bryan Bedder

La diva del pop necesita toda clase de lujos para lucir así de radiante siempre. Por esto quiere, no uno ni dos, sino tres camerinos distintos en los que prepararse para sus conciertos: uno dónde arreglar su salvaje melena, otro para maquillarse y un último espacio dónde relajarse con vino blanco en mano antes de salir al escenario.

Y por si fuese poco, todo el que trabaje con la cantante sabe que en su baño no puede faltar papel higiénico ¡de seda roja!



​4) MARIAH CAREY



CARLO ALLEGRI

Las estrellas no son estrellas si no gastan su fortuna en placeres accesibles solo para unos pocos. Mariah Carey necesita un espacio que mantenga siempre una temperatura de 24º y que esté regulada por un purificador de aire. No pueden faltar tampoco rosas blancas, que son sus favoritas, velas con olor a vainilla y un carísimo champán de cristal del que bebe directamente con una pajita para no estropearse el maquillaje.



5) JUSTIN BIEBER



¡Prohibido hablarle directamente en la zona de camerinos! Esto es lo que exige el cantante y, desde luego, todos lo siguen a raja tabla. Tampoco puede faltar en su cáterin Ritz Bits (sándwiches de tamaño mini), pavo orgánico, palomitas de maíz con sabor a queso chédar y agua a tres temperaturas diferentes.



6) ​​MADONNA



Gareth Cattermole

Con 30 años de carrera a sus espaldas, Madonna sigue siendo la Reina del Pop; y, quizá por ello, es también de las más exigentes. Y es que antes de deslumbrar en los escenarios, la cantante necesita que sus camerinos cumplan inflexiblemente una serie de requisitos. Deben tener la capacidad de 200 personas: entre ellas 30 guardaespaldas, un profesor de yoga y un chef que cocine para ella los mejores platos vegetarianos. Y como una estrella como ella no puede estar incomunicada ni un solo momento, es esencial que el camerino cuente con 20 líneas de teléfono.

Y la manía más rara la traslada a los cuartos de baño. Atención porque esto puede parecer una broma, pero no lo es. Y es que, después de utilizar el inodoro, Madonna tiene que comprobar cómo su personal lo retira y lo destruye cada vez que lo utiliza. ¿El motivo? La artista no quiere que nadie se haga millonario subastando este lugar dónde ha hecho sus necesidades.



7) ​JENNIFER LÓPEZ



Vale, todos somos un poco maniáticos con ciertas cosas. ¿Quién no se ha llevado alguna vez sus propias sábanas en la maleta por si acaso las del hotel no son tan suaves como las de casa?

JLo sabe muy bien de esto, de hecho, viaja con ellas a todas partes. Y es que la cantante es incapaz de dormir con unas sábanas de tela que estén hechas con menos de 250 hilos. En cuanto al backstage, la cantante odia los colores chillones y por eso pide que cada detalle de la decoración sea de color blanco.

8) MARILYN MANSON





Al contrario de lo que pueda parecer, las peticiones de Marilyn Manson no son muy extrañas. Dulces, golosinas antes de trajearse de tipo duro para salir al escenario, esto es lo que realmente relaja al cantante: ponerse las botas a base de gominolas de la marca Haribo y acompañarlas de varias botellas de oxígeno.



​​9) LADY GAGA



Pocas cosas pueden sorprendernos ya de Lady Gaga, que subió al escenario con carne cruda colgando por todas partes. La cantante de éxitos como ‘Bad romance’ se está moderando últimamente en sus conciertos, pero no en cuanto a exigencias en su camerino. Lady Gaga es un poco maniática con los números, de hecho, a sus giras le acompañan exactamente 144 personas repartidas en 28 autobuses. En sus camerinos, también debe haber siempre el mismo número de mesas, sillas, vasos y platos.



10) EMINEM



Para decorar su backstage, Eminem no se anda con tonterías, tiene muy claro lo que quiere. El rapero exigió tener un estanque con carpas Koi, de 400 euros cada una, en su camerino durante un festival en Irlanda.