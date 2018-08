Juan Requeses no recuerda haber 'confesado' por el atentado a Maduro

El diputado opositor venezolano Juan Requesens, detenido por el atentado al presidente Nicolás Maduro, no recuerda haber grabado el vídeo de "confesión" que difundió el Gobierno el viernes en el que señala haber tenido contacto con el "coordinador" del ataque, según ha asegurado el Parlamento.

"Ayer Juan Requesens (...) le comentaba a su abogado defensor que él no recordaba nada, que él no recuerda haber grabado ningún vídeo y mucho menos haber dicho nada de lo que dice en ese vídeo" difundido por el "régimen donde hablan de una supuesta confesión", dijo la diputada opositora Delsa Solórzano en rueda de prensa. La parlamentaria, que ofreció las declaraciones como portavoz del Parlamento, indicó que esto les da la "razón" para dudar sobre que Requesens estuviera "en pleno uso de sus facultades mentales" en ese vídeo y sugirió que el diputado pudo haber sido drogado.

El Gobierno difundió el viernes un vídeo de Requesens en el que señala que el también diputado Julio Borges, quien se encuentra en Colombia y contra quien se ha solicitado una alerta roja a la Interpol por el atentado, le "pidió el favor" de ingresar a Venezuela a Juan Monasterios, acusado de coordinar el ataque. Tras ello, en las redes sociales comenzó a circular otro vídeo en el que se observa a Requesens con ropa interior aparentemente manchada de excremento sin pronunciar una palabra.

Ante esto, el equipo de prensa y familiares del diputado denunciaron que el legislador había sido "coaccionado" y estaba siendo sometido a "tratos crueles". Por estas denuncias la Defensoría del Pueblo indicó que abriría una investigación, mientras que la Fiscalía informó que realizaría "la práctica de un examen toxicológico" de "reconocimiento médico real y de reconocimiento psicológico" al vídeo que circuló en redes sociales. Solórzano ha dicho hoy que desde el Parlamento no aceptan "ningún examen que no sea hecho por expertos independientes" porque, dijo, en Venezuela "no hay justicia", "está absolutamente secuestrada".

La parlamentaria, que dijo que no se ha permitido una visita de familiares al diputado, aseguró además que el Ministerio Público no presentó como pruebas contra Requesens estos vídeos, por lo que dijo, "no fueron parte de la investigación" de la Fiscalía. El pasado 4 de agosto Maduro interrumpió un acto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) después de que varios drones con cargas explosivas detonaran en las cercanías de la tarima presidencial, según explicó el Gobierno que denunció un atentado.

Por el fallido atentado, el martes de la semana pasada fue detenido el diputado Requesens y en un procedimiento exprés se le despojó su inmunidad parlamentaria, al igual que al parlamentario Borges, a quien el Gobierno acusa de ser el "autor intelectual". El Gobierno venezolano ha dicho que solicitó al Gobierno colombiano la extradición de Borges y ha pedido a Perú y a Estados Unidos la captura de otros implicados, que según Venezuela, están en estos territorios.