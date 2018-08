John Travolta y Olivia Newton-John, protagonistas en el reencuentro de 'Grease'

Todos nos acordamos de la historia de amor de la gran película 'Grease', protagonizada en el año1978 por Danny Zuko y Sandy Olsson. Ahora, después de 40 años, la pareja de los 70 ha demostrado que siguen teniendo la misma relación. Y esto es lo que hemos podido apreciar tras la proyección del 40 aniversario de la película el pasado miércoles en los Angeles.

La celebración no solo contó con la presencia de Olivia Newton-John (69 años) y John Travolta (64 años), pero sí fueron protagonistas indiscutibles, ya que muchos esperaban este ansioso momento desde que fue anunciado por la propia actriz en marzo de 2017.

John Travolta and Olivia Newton-John on the red carpet at the #Grease 40th anniversary event pic.twitter.com/CISrSp4vPF