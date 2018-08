Goia replica a Covite que el Ayuntamiento no organiza el chupinazo pirata

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha explicado hoy que el chupinazo pirata, que este año lanzarán los padres de los jóvenes de Alsasua condenados por participar en una agresión a dos guardias civiles, "no es una actividad festiva programada por el Ayuntamiento".

El alcalde ha indicado que no ha recibido aún la carta que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) le ha enviado para pedirle que evite que estas personas lancen el chupinazo promovido por el colectivo Donostiako Piratak, que organiza un programa festivo alternativo al oficial durante la Semana Grande.

"Lo saben y con conscientes de ello, que no es una actividad festiva programada por el Ayuntamiento. Si no están de acuerdo, no es al Ayuntamiento donde deben acudir para reclamar que se adopten las medidas, sino a otras instancias" ha añadido.

El alcalde ha opinado que "tanto que dice (Covite) que respeta las decisiones judiciales", debería saber "que esto va por esa vía, no por la vía del Ayuntamiento".