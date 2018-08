Patrick Gerard, un usuario de Facebook que perdió a su madre en 2016, ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen que le recordó la red social del fundador Mark Zuckerberg. Junto a unas palabras en las que se queja de un recordatorio de una imagen en la que se cumplían dos años de la muerte de su difunta madre.

El algoritmo de Facebook recuerda las publicaciones que más han gustado de nuestro tablón, y en este caso, la de Gerard fue la de la tumba de su madre. El problema es que en la foto aparecían dibujos sobre la lápida y muñecos bailando sobre ella.

Facebook is pushing that "share a memory" junk where they make custom videos out of your old photos to boost engagement and I just literally got shown a bunch of happy cartoon characters dancing on my mom's grave. ��‍♂️ pic.twitter.com/6NKIXqqq9I