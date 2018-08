Feijóo dice estar "tranquilo porque Pablo Casado lo está" sobre el máster

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho con respecto a la investigación del máster de Pablo Casado que está "tranquilo" porque el propio presidente del PP le ha trasladado su "absoluta tranquilidad" y ha reclamado a los medios que vean "con el mismo rigor a todos los políticos".

En rueda de prensa en Hacienda tras reunirse con la ministra María Jesús Montero, Feijóo, preguntado por esta cuestión, ha indicado que ha hablado con Casado antes y después de que se celebrase el congreso del PP.

"Le pregunté y me manifestó su absoluta tranquilidad. Le he vuelto a preguntar ahora y me ha trasladado su absoluta tranquilidad. Si él está tranquilo, yo también", ha recalcado el presidente de la Xunta.

Ha reclamado a los periodistas que "a todos los políticos se les vea con el mismo rigor que al señor Casado".

"Hay algunos políticos que tienen algunos problemas con cambios de currículum en cuestiones de subidas y bajadas de internet y no hay acusación al respecto", ha añadido.

Ha confiado y deseado que lo del líder del PP "se quede en nada".