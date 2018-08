Un fallo obliga a sustituir las pantallas de Gatwick por pizarras

Es un hecho que la tecnología ha facilitado muchos trámites reduciendo el tiempo de respuesta entre que sucede algo y que se puede dar a conocer. Un buen ejemplo de ello son las pantallas de los aeropuertos, que muestran las información de los vuelos y permiten a los viajeros saber si su vuelo está retrasado, o cancelado, o si pueden empezar a embarcar ya. Gracias a estas pantallas los viajeros no tienen que depender de las psicofonías que suenan por la megafonía de los aeropuertos. Pero, ¿qué ocurre si se estropean esas pantallas? Eso es justo lo que ha pasado en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, que estuvo 12 horas sin estas pantallas.

Según informó la cuenta del aeropuerto en Twitter, el problema se debió por la ruptura de un cable de fibra óptica. "Esperamos que Vodafone solvente este asunto tan pronto como sea posible y nos disculpamos por los posibles inconvenientes", indicó el aeropuerto a través de las redes sociales. La empresa de telefonía no tardó en aportar información, y un portavoz de la compañía aseguró a la BBC que sus ingenieros trabajaban para reparar el cable "tan rápido como sea posible", y añadieron que era "un asunto prioritario". El aeropuerto también informó que estaban trabajando para solucionarlo y que tenían pizarras y personal para ayudar.

Due to damage to a Vodafone fibre optic cable, we are continuing to display our flight info manually. Contingencies are working - we have whiteboards and friendly staff on hand to help, and tens of thousands of passengers have departed on time. Apologies for any inconvenience. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 20 de agosto de 2018

Como informó la cuenta de Twitter, el aeropuerto tuvo que prescindir, a la fuerza, de la tecnología para mostrar información de los vuelos, y decidió usar pizarras blancas. Como mostraron algunos usuarios por Twitter, el personal del aeropuerto replicó la información de las pantallas a mano en las pizarras y estaban en contacto constante para ir actualizandolas, a mano también.

I'm at Gatwick airport and the screens are broken, so they are announcing boarding gates with a white board! ��



They have a guy listening to a walkie talkie, erasing and updating the table! pic.twitter.com/AoxSpmQfHy — Raúl Marcos (@raulmarcosl) 20 de agosto de 2018

El problema es que no había pizarras suficientes para tantas personas y los viajeros que querían información se aglutinaban alrededor. Como se quejaba una usuaria, que ironizaba con su "vista de águila" para poder leer lo escrito sobre el fondo blanco.

Appalling @Gatwick_Airport with broken monitors and a tiny white-board for announcing gates. Thank goodness I have eagle-vision and can read messy writing from a distance. Why not pre-assign gates like Canadian airports? #laughable #typicalbritain #frustratedpassengers pic.twitter.com/uSKDWN8ooX — Elizabeth Humphries (@lizmezzo) 20 de agosto de 2018

A pesar de este incoveniente, que podría haber sembrado el caos, todo transcurrió "soprendentemente tranquilo y ordenado", según comentaban algunos viajeros en Twitter, y ningún vuelo tuvo que ser retrasado o cancelado, informó el aeropuerto. Pero algunos pasajeros sí que perdieron sus vuelos, sobre todo aquellos cuyos vuelos salían poco después de que fallasen las pantallas. El aeropuerto de Gatwick, ubicado en el sur de la capital británica, es el segundo mayor del Reino Unido, por detrás del de Heathrow. Durante 2017 recibió más de 45 millones de viajeros.