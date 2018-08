Donald Trump colorea mal la bandera de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atrae todas las miradas allá por donde va. Su paso no suele ser efímero y sus actos normalmente abren todas las portadas. En esta ocasión, Trump fue junto a su mujer, Melania a visitar a los niños que se encuentran en el hospital de Ohio. Durante su estancia en el centro hospitalario americano, el presidente decidió sentarse junto a los pequeños ingresados para colorear e intentar que estos niños puedan disfrutar también de la visita. El problema es que Donald Trump pintó una franja azul en la bandera de los Estados Unidos cuando esta se compone unicamente por líneas rojas y blancas.

El error fue descubierto cuando Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, publicó en Twitter una fotografía del presidente coloreando junto a los niños la bandera de los Estados Unidos. La red social reaccionó a la fotografía y rapidamente se multiplicaron los comentarios, las críticas y el humor satítico.

