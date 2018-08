El PP dice que la visita de Urkullu a Junqueras envalentona a los radicales

La portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha dicho hoy que la visita del lehendakari, Iñigo Urkuluu, al exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras "solo sirve para envalentonar a los más radicales".

Morales, a través de las redes sociales, se ha referido a la entrevista que ayer mantuvieron Urkullu y Junqueras en la prisión de Lledoners (Barcelona) en una visita del lehendakari de carácter "privado" y con una razón "fundamentalmente humanitaria".

La portavoz de los populares alaveses y vicesecretaria del PP vasco ha afirmado: "Este no es el lehendakari de todos los vascos. A mí no me representa".

Ha considerado que esa visita sirve para "cuestionar" el Estado de Derecho y "perjudicar la imagen de Euskadi", por lo que reclama a Urkullu que "no haga más el ridículo".