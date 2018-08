Ciudadanos pide a Sánchez que "actúe de una vez" y con firmeza en Cataluña

Ciudadanos ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "actúe de una vez y con firmeza" para que en Cataluña se cumpla la ley y se prohíba colocar lazos y cruces amarillos en lugares públicos y acabar así con el "esperpento" de que en esa comunidad "no se cumpla la ley".

El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha denunciado así la "inacción, dejadez y falta de realismo" del presidente del Gobierno, que se limita a expresar "palabras amables", cuando lo que debe hacer es exigir que se cumpla la ley.

"Este es el esperpento más grande de la política catalana", que un gobierno autonómico se dedique a incumplir la ley y Sánchez diga "que no va a recurrir, es un contra sentido tremebundo", ha dicho en conferencia de prensa en la sede del partido.

Según Gutiérrez, cuando el presidente catalán, Quim Torra, "se sitúa fuera de la ley, debe pagar el mismo precio que los demás ciudadanos".

Así, ha criticado que en Cataluña no se esté cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ue dice que los espacios públicos "so de todos y no pueden utilizarse de manera partidista" para cubrirlos de lazos y cruces amarillos.

Gutiérrez también ha cuestionado el hecho de que el Gobierno de Cataluña haya acordado pagar "sueldo" al ex presidente Puigdemont y los consejeros huidos de la justicia.

"Es un despilfarro de dinero público", ha subrayado el dirigente de Ciudadanos, tras señalar que esos sueldos "se pagan con dinero de todos los catalanes y de los españoles".

En la misma línea, Gutiérrez también ha reprochado al "gobierno temporal de Sánchez" que haya aumentado en un 20 por ciento el coste salarial de los ministerios "justo en un momento en que deberíamos seguir la senda de la contención del gasto y devolver a la clase media el esfuerzo realizado durante la crisis".