Se cierra una terminal del aeropuerto de Berlín por confundir un juguete erótico con una bomba

Los aeropuertos son en verano lugares bastantes transitados por los viajeros que deciden coger una maleta y descansar unos días. Es por ello, que las anécdotas que pueden surgir en ellos, aumentan en épocas estivales como lo es ahora. Y esto precisamente es lo que ha pasado en el aeropuerto de Berlín Shönefeld (Alemania) donde el personal ha evacuado la terminal D después de confundir un vibrador con un artefacto explisivo.

El departamento de comunicación del aeropuerto ha querido publicar a través de sus redes sociales que había cerrado la terminal por estar comprobando un equipaje sospechoso. Pero después, se han dado cuenta, de que no era una bomba sino un juguete sexual.

Passenger note #SXF airport: Due to police investigation concerning a piece of baggage, check-in at Terminal D is currently restricted. https://t.co/pRtVsNgEHh