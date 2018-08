Casado sobre el máster: Ahora es una cuestión de defender mi inocencia

CVA-CASADO MÁSTER

Santa Pola (Alicante), 9 ago (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado hoy respecto al tema de su máster que, después de cuatro meses dando explicaciones, ahora ya no es una cuestión de darlas a los medios de comunicación, sino de "defender" su "inocencia".,Casado ha asegurado que "colaboraré como vengo haciendo hasta ahora, pero de esta cuestión ya he dado suficientes explicaciones", la última "en la rueda de prensa que di antes de irme a Colombia, y no voy a dar ninguna más".,"En