Casado rechaza una subida de impuestos propia de la "izquierda más radical"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho hoy que su partido mostrará un rechazo "frontal" a un techo de gasto que no cumpla con unas expectativas de déficit que "eran realistas" y que conlleve una "subida de impuestos como la que la izquierda más radical está proponiendo para todos los españoles".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Roquetas de Mar (Almería), donde ha expresado su preocupación por un posible acuerdo entre PSOE y Podemos sobre el techo de gasto en el que la formación morada intentaría, según él, "que los votos de la moción de censura se le devuelvan con una subida de impuestos".

Ha asegurado que el PP prefiere bajar los impuestos porque de esta forma "se activa el círculo virtuoso de la economía" y ha defendido que es algo que siempre han puesto en práctica cuando han gobernando, excepto cuando, "como en 2011, había un plazo de amortización perentorio" que hacía necesario "recaudar de forma ágil para luego bajarlos".

Casado ha sostenido que mientras el PP ha bajado cuando ha sido posible el IRPF, los impuestos de sucesiones y donaciones o de patrimonio, otros "hacen lo contrario", recordando que en Andalucía es donde, junto a Cataluña, se encuentra el mayor tramo autonómico del IRPF del país.

En este sentido, ha reiterado la voluntad de su partido para eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones, salvo en el "grado de parentesco exigido para que no se produzcan ventas fraudulentas", y que si no se bajó en dos puntos el IRPF fue porque los socios de investidura del PP "no lo han permitido".

Para el presidente del PP, el posible acuerdo entre PSOE y Podemos es "más de lo mismo. La cabra siempre tira para el monte y la izquierda siempre sube impuestos, se endeuda más, incumple el déficit, despilfarra en periodo preelectoral para poner grandes carteles y arañar unos votos, dejando las arcas vacías y el futuro hipotecado porque vendrá el PP a arreglarlo".

Ha advertido de que la "inercia económica" de las reformas macroeconómicas que impulsó el Gobierno del PP "no significa que no pueda haber problemas más adelante, más aún cuando estamos en un entorno internacional de posibles subidas de tipos de interés".

"No queremos subir los impuestos y malograr la senda económica (...) No aceptamos un Gobierno ausente que lo que hace es ceder ante los chantajes de los que apoyaron la moción de censura", ha concluido.