Ben Affleck ingresa de nuevo en un centro de rehabilitación

Ingresa de nuevo el actor Ben Affleck en un centro de rehabilitación con el fin de superar de una vez por todas su adicción al alcohol. Esta vez es la tercera que el intérprete se somete a este tratamiento. El último fue hace menos de un año, pero no ha sido efectivo para Affleck, que cuenta con el apoyo incondicional de su ex mujer, Jennifer Garner, quien le ha llevado hasta la misma clínica de desintoxicación.

Ben Affleck Caught With Box Of Apparent Beer Bottles After Rehab https://t.co/wDQAJSP2GI pic.twitter.com/0MvKiJfMKl