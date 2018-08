El avión en el que viajaba Post Malone logra aterrizar de emergencia tras cinco horas

Un avión que pinchó dos neumáticos al despegar esta mañana del aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey (Estados Unidos) con 16 personas a bordo, entre ellas el rapero Post Malone, logró aterrizar de emergencia tras unas cinco horas en el aire, informaron medios locales. La aeronave, que se dirigía a Reino Unido, despegó sobre las 10.50 hora local (15.50 GMT) y tras ser desviada a un aeropuerto regional en Massachusetts, aterrizó finalmente cinco horas después en el de Stewart, situado en New Windsor (Nueva York).

TMZ había informado de que el rapero Post Malone, que este lunes participó en los premios MTV VMA en Nueva York, era uno de los pasajeros, extremo que confirmó el propio artista en las redes sociales tras tocar tierra. "Ya he aterrizado, chicos. Gracias por vuestras oraciones. No me puedo creer cuánta gente me ha deseado la muerte en esta página. Que os den. Pero hoy no", escribió en su cuenta de Twitter.

i landed guys. thank you for your prayers. can't believe how many people wished death on me on this website. fuck you. but not today