Attac pide derogar el artículo 135 en el séptimo aniversario de su aprobación

La Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac) y otras entidades se han concentrado hoy, aniversario de la aprobación del artículo 135 de la Constitución, para reclamar su reforma y poner "las finanzas al servicio de la ciudadanía".

Concentrados frente al Congreso, representantes de Attac, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de Podemos y de Izquierda Unida han recordado que hoy se cumplen siete años de la aprobación del artículo 135, con el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el PP, en 2011, pusieron límite de gasto a las administraciones y consagraron la estabilidad presupuestaria.

En el marco de la campaña ciudadana "10 años de Crisis Estafa", la portavoz y coordinadora general de Attac España, Cuca Hernández, ha llamado a "poner las finanzas al servicio de la ciudadanía y recobrar" su control.

Así, ha recordado que se acerca el décimo aniversario de la caída de Lehman Brothers, la cual ha calificado como "símbolo del fracaso de un sistema", y ha anunciado que habrá actos en varias ciudades españolas para "poner en la agenda de los partidos" el debate del artículo 135 y una reforma que dé marcha atrás a los cambios realizados en 2011.

"En todos estos años, no se ha hecho nada para corregir el descontrol del mercado financiero. Por el contrario, la UE busca la unificación del capital, y aquí en España hay una nueva burbuja de la vivienda, que puede volver a estallar", ha denunciado.

Hernández pide a la ciudadanía "que no se asuste con las finanzas, que no es solo para entendidos", en tanto que lamenta que "no se esté cerca" de la modificación del artículo 135 y que el PSOE no tenga en su agenda "ni siquiera hacer de Bankia una banca totalmente pública".

En la concentración frente al Congreso de los Diputados, miembros de Attac y la PAH Madrid han hecho una ofrenda floral, con una cinta que decía, "Por el artículo 135 de la Constitución", simulando un entierro, mientras un participante tocaba el violonchelo.

La campaña ciudadana "10 años de Crisis Estafa" continuará próximamente con actos en Barcelona, Valencia, Bruselas, París y Marsella.