Atlantia cae un 25% en la Bolsa de Milán tras el derrumbe del puente de Génova

Atlantia, que controla la concesionaria de autopistas Autostrade per l'Italia, cae el 25 % en la Bolsa de Milán después del anuncio del Gobierno de abrir un procedimiento para la revocación de las concesiones tras el desplome del viaducto en Génova. De esta manera, Atlantia está perdiendo de 4.800 millones de capitalización.

Atlantia, que ha comprado, junto a la constructora ACS la concesionaria española Abertis, cerró la sesión del 14 de agosto con una bajada del 5,39 %, pero se temía la situación de hoy tras la decisión del Gobierno. La Bolsa de Milán también cae el 1,76 % arrastrada por la situación de Atlantia. La sociedad ha advertido que el anuncio del Gobierno de abrir un procedimiento para la revocación de las concesiones tras el desplome del viaducto en Génova acarreará una indemnización y tendrá consecuencias para los accionistas.

A lo que el vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico y Trabajo, Luigi di Maio, ha asegurado que hay motivos para que el Estado no tenga que pagar ninguna indemnización, "Ante 40 muertos no existen cláusulas". Atlantia había lamentado en un comunicado emitido antes de la apertura de la Bolsa que el inicio de procedimiento para revocar la concesión a Autostrade per l'Italia "se ha efectuado sin una previa argumentación específica y en ausencia de comprobación de las causas efectivas de los sucedido".

Este coloso de las infraestructuras se ocupaba de la mantenimiento del viaducto que se desplomó el pasado 14 de agosto y que ha causado al menos 39 muertos. La sociedad italiana ha avisado además que si se efectúa la revocación de la concesión de gestión de las autopistas, a la concesionaria "se le deberá reconocer el valor residual de la concesión, con la deducción de las eventuales indemnizaciones si son aplicables". Asimismo, el comunicado afirmaba que, "la modalidad del anuncio puede tener impacto para los accionista y obligacionistas de la sociedad" y por tanto aseguró que en su diálogo con las instituciones "tendrá en cuenta la protección" de estos