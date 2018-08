Aragonès destaca el papel de Forn y Trapero tras los atentados

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha destacado el papel del exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva por el 1-O, y del mayor Josep Lluís Trapero, durante el acto de conmemoración hoy en la localidad de Alcanalr del primer aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils.

"Supimos hacer frente al terror. Sufrimos un ataque pero no nos ganaron. Hubo una respuesta policial. Quiero tributar un recuerdo y reconocimiento al cuerpo de Mossos", ha dicho Aragonès en Alcanar, la localidad donde se produjo la deflagración de un chalé ocupado en el que la célula terrorista preparaba explosivos, en la que murieron dos de sus miembros, entre ellos el imán Abdelbaki Es Satty.

El vicepresidente del gobierno catalán y conseller de Economía ha añadido que Forn y Trapero "pusieron la voz a lo que necesitaba este país, que era saber que había unas instituciones y unos profesional que garantizaban la seguridad".

"Aquellos días nos sentimos atacados pero protegidos y es importante recordarlo hoy que desgraciadamente no pueden participar en los actos de estos días", ha agregado.

En un acto celebrado en las Cases de Alcanar, al que han acudido unas 400 personas, el Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcanar han querido hacer un reconocimiento a los cuerpos de seguridad y emergencia que intervinieron tras la deflagración del chalé que utilizaba la célula terrorista.

Al acto también ha asistido en representación del Govern el conseller de Interior, Miquel Buch, el de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y la consellera de Justicia, Ester Capella.

Buch ha querido resaltar el lema que la sociedad civil hizo suyo entonces "no tengo miedo" y lo ha ligado con el momento político actual.

"El clamor de la gente, el "no tengo miedo", demuestra cómo es nuestro país. Un país que tiene anhelos de justicia, de libertad, anhelos de hacer un país igual para todos. Este 'no tengo miedo' nos hará que éste sea un país mejor, no tenemos miedo al terrorismo ni a ninguna de las amenazas. Nosotros plantamos cara", ha dicho.

El alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, anfitrión del acto, también ha querido destacar la "confianza" en el cuerpo de los Mossos y ha mostrado su "rechazo" hacia los "medios y dirigentes que pretendieron aprovechar aquel hecho para cuestionar y poner en duda el buen trabajo de los Mossos y sus responsables".

Antes del acto institucional, los representantes del Govern han visitado el restaurante de la urbanización Serramar que hace un año se convirtió en el centro de operaciones y de atención de las víctimas después de las explosiones en el chalé de Alcanar.