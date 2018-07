'La Noche' de COPE a la luz de la Luna

El 21 de julio se cumplen 49 años desde que Neil Armstrong pisara por primera vez la Luna. Desde ese momento nuestro satétile ha estado más cerca de nosotros, tanto es así, que la Luna ha sido protagonista de muchas canciones. Para conmemorar este acontecimiento tan significativo, en 'La Noche' de COPE rendimos homenaje con una selección musical.

En 'La Noche' de COPE hacemos un paseo lunar por diferentes canciones y estilos: desde Beethoven con su Claro de luna, pasando por R.E.M y su Man on the moon, bailando con Dancing in the Moonlight, hasta recordar a Mecano con Hijo de la luna.