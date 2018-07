La hora más musical con...Michael Jackson

El pasado 25 de junio se cumplieron nueve años del fallecimiento de Michael Jackson, Adolfo Arjono recuerda en 'La Noche' en COPE, la trayectoria musical del Rey del Pop.

Empezó en el mundo de la música en 1964, cuando con solo seis años, se unió a la banda de sus hermanos: The Jackson Brothers, y fue en 1972 cuando comenzó su correra en solitario.

Con su disco Thriller, hubo un antes y un despúes en la carrera discográfica de Michael Jackson. Arjona recuerda en 'La Noche' en COPE, las canciones más famosas del Rey del Pop: Billie jean, Beat it y Heal the world, entre otros. En 1993, Michael Jackon recibe el Grammy a la leyenda viva, por su contribución a la música.

Con su canción You are not alone, Michael Jackson consiguió un nuevo Record Guinness: fue el primer tema en la historia de la música que debutó directamente en el puesto número uno de las listas de ventas, y vendió con este disco más de veinte millones de copias en todo el mundo, conviertiéndose en el disco doble más vendido de todos los tiempos.

Arjona cuenta en 'La Noche' en COPE, que Jackson tras su muerte, se convirtió en el artista fallecido que más ingresos ha generado. En 2016 sus ganacias superaron los 820 millones de dólares.