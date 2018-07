La huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair ha afectado en España a 75.000 personas que no podrán efectuar con normalidad su viaje con la compañía irlandesa. Tras una reunión de 11 horas entre la aerolínea y los trabajadores durante el día de ayer no se acordó ninguna solución debido a que la empresa no quiere acatar la legislación española y cumplir con los derechos que esta exige tanto para los tripulantes como para los clientes.

Aunque no se han registrado incidencias en los aeropuertos españoles y en los servicios mínimos de Ryanair, se han sumado a los 400 vuelos cancelados, varios de última hora como el que iba a partir a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Madrid con destino a la ciudad italiana de Pisa. Una de las afectadas por esta cancelación, Cristina Cuevas, nos ha confirmado en Herrera en Cope que no se había notificado desde la empresa de forma previa y que cuando estaban esperando para realizar la facturación de las maletas les han informado de que el vuelo no iba a despegar: "Nuestro vuelo no era uno de los afectados y justo cuando estábamos en la cola de facturación nos han dicho que el vuelo acababa de ser cancelado".

Además, nos ha reconocido que la empresa no ha ofrecido soluciones viables: "La única solución era que viajásemos dentro de dos días, con lo que perdíamos dos días de nuestras vacaciones". No obstante, no han acogido esa posibilidad y han buscado por su cuenta y con su propio dinero una alternativa para poder viajar y realizar el viaje que tenían programado a Italia. Cristina ha mostrado su pesimismo en relación a la recuperación del dinero invertido tanto en el viaje inicial como en el alternativo que han contratado.