La tía de Teo, el joven que pesa 383 kilos: "Mi sobrino me dice que no se quiere morir"

La familia de Teófilo Rodríguez un joven de 34 años con 383 kilos de peso, denunciaba hace unos días que el Hospital de Manises (Valencia) lo había "abandonado" y le daba el alta tras alegar "falta de personal y de medios" para atender a personas de su peso, a pesar de que sufre una insuficiencia respiratoria que requiere la administración de oxígeno, mientras el centro hospitalario asegura que están poniendo "todos los medios" para un "caso excepcional".

Teófilo, que está de nuevo en el hospital, al llegar a Turís, donde reside, comenzó a sentirse mal, le bajó la saturación de oxígeno y volvió a sufrir una insuficiencia respiratoria, por lo que tuvo que ser nuevamente trasladado al Hospital de Manises, donde se encuentra en estos momentos. Fuentes de la Conselleria de Sanidad han informado de que el paciente se quedará en el Hospital de Manises hasta que se encuentre "una solución en la que se está trabajando".

ya ha requerido atención hospitalaria al menos en tres ocasiones en el último mes, y para poder desplazarse al centro sanitario necesita la ayuda de, al menos, quince personas.

Su tía, María Isabel Rodríguez, ha lamentado en 'Herrera en COPE' que su sobrino “no tiene ánimos de nada”. “Ayer le vimos y me decía 'tita ayúdame por favor' , no me quiero morir. Yo le digo que le estamos ayudando”.

María Isabel Rodríguez ha relatado que su sobrino cayó enfermo con tan solo 9 años. “Tuvo hepatitis y una enfermedad de tiroides. Empezó a engordar y mi cuñada le llevaba al médico, le daban sobres para la alimentación, pero no le hacían nada”

Asegura que la solución pasaría porque le dieran un tratamiento en el mismo hospital. “Mi cuñada no puede con un cuerpo de 383 kilos. Tiene que ir a ayudarla su hermana y una hija mía. Mi hermano no puede porque tiene alzheimer y yo estoy operada desde hace un par de meses de la rodilla”

Su otra sobrina, Débora advertía que hace un mes que los bomberos tuvieron que tirar la pared de su casa para poder sacarlo y trasladarlo de urgencia al hospital y que requirieron la ayudada de agentes de la Policía Local para poder moverlo.

La familia del joven ya ha puesto tres reclamaciones en el hospital denunciando los hechos y también le ha solicitado que pida su traslado a un hospital público "pero se niegan a hacerlo", ha asegurado Débora.

Aunque hasta hace dos meses Teófilo "andaba solo, se movía y hacía su vida", de repente el cuerpo "se le hinchó de líquido y ya no podía andar".

Tras explicar que también su abuela y su tía sufrieron obesidad mórbida, Débora ha manifestado que su hermano comenzó a engordar al cambiarle de pequeño el metabolismo.

Por su parte la asociación El Defensor del Paciente ha solicitado la destitución "inmediata" de los responsables del Hospital de Manises ante el "vergonzoso circo" ocasionado a su juicio con el traslado.

En este sentido, el Defensor del Paciente ha criticado en un comunicado "el sufrimiento gratuito" que el hospital ha ocasionado al paciente y a su familia y ha asegurado que "si ahora milagrosamente ya hay solución para él, antes también la había entre otras haberle intervenido cuando llegó a 200 kilos".

Asimismo, la asociación recuerda que "los pacientes con obesidad mórbida aguantan una lista de espera de seis años, llegando algunos al suicidio al no poder soportar la falta de calidad de vida".