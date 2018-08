Familiar de una víctima de Spanair: "Hay más culpables y no se ha investigado"

Ya han pasado 10 años del accidente de Spanair en el que fallecieron 154 personas, y los familiares de las víctimas siguen pidiendo respuestas para saber realmente lo que ocurrió tras el archivo de la causa penal por parte de la Audiencia de Madrid hace seis años.

Carlos Beiseiras, cuya mujer falleció en el avión, ha llevado este lunes flores al aeropuerto, tal y como lleva haciendo cada trsite aniversario. Reconoce que diez años después “se van curando las heridas porque hay que seguir adelante”, si bien ha dejado claro que “se olvida pero no se perdona”.

De aquel día recuerda cada minuto de lo que pasó. “Estaba en Madrid, mi esposa cogía el avión y la llevé al aeropuerto, desayuné con ella, me despedí, nos enviamos muchos mensajes de pareja y nunca más la volví a ver. Fue el peor día, lo que nunca deseas que le pase a nadie, nos pasó a nosotros”.

Tras el accidente cuando se recuperó, Carlos se dedicó a investigar el motivo "por el habían matado a mi mujer y a otras 153 personas más. No me convenció nada de lo que me dijeron, ni de lo que se se investigó. Me he leído los 40.000 folios del sumario, uno por uno porque quiero saber qué sucedió".

Considera que el informe presentado por la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que señalaba a los pilotos como principales responsables de lo ocurrido, deja muchas incoherencias y puertas abiertas. "Los aviones no se caen solos. Los sistemas redundantes que llevan todos los aviones no funcionaron y eso no se investigó seriamente, los técnicos tienen mucha responsabilidad y no pagaron por ello. No se sabe el motivo por el que eso se tapó diciendo que al culpa era exclusivamente de los pilotos, hay más culpables y no se investigó. No entiendo que alguien diga -como dijeron los jueces en su famoso informe-, que el avión se cayó porque fallaron los pilotos".

Por otro lado, Carlos Beiseiras “espera” que la vía judicial no esté cerrada. “Se está intentando por parte de las asociaciones que se siga adelante, hay vías que se pueden reabrir porque no están claras".

Espera que el campo judicial sobre este asunto no esté cerrado porque apunta “las respuestas no son claras. Si hay dignidad se tendría que seguir investigando para saber realmente lo que pasó”, y aunque actualmente se ha abierto en el Congreso una Comisión de Investigación “dudo que siga adelante porque a muchos no les conviene”.